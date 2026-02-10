BBB 26

Globo é detonada por 'estragar' paredão do BBB 26 com dinâmica do Sincerão frustrante: 'Uma porcaria'

Internautas criticaram falta de impacto da dinâmica no jogo; saiba como foi

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09:35

Dinâmica do Sincerão no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

A Globo foi detonada nas redes sociais após o Sincerão exibido na noite da última segunda-feira (9) no BBB 26. A dinâmica, que deveria agitar a casa e criar tensão, acabou decepcionando parte do público, que considerou o momento como fraco. Para os telespectadores, o Paredão atual, que é considerado um dos melhores da edição por envolver três Veteranos e o embate direto entre Sarah e Babu, merecia um jogo mais emocionante.

A atividade consistia em cada jogador colocar a foto de um participante na testa. Os confinados deveriam descobrir, por meio de perguntas com respostas de "sim" ou "não", quem era a pessoa sorteada. Quem errasse recebia um gosma na cabeça. Já se aquele brother acertasse, a punição iria para a pessoa identificada.

Quarto Paredão do BBB 26 é formado apenas por Veteranos 1 de 8

Participaram da dinâmica apenas os protagonistas da semana: o líder Jonas Sulzbach, o anjo Alberto Cowboy e os emparedados Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega, além do monstro Juliano Floss, que disputou o Duelo de Risco com Sol.

As perguntas escolhidas foram consideradas óbvias. Outro ponto criticado foi a eleição, por meio de uma plateia ao vivo, da pessoa mais apagada do programa. Marciele foi a mais votada, mas, ao invés de ser punida, acabou sendo chamada para participar da dinâmica. Para parte do público, ela foi, na verdade, beneficiada, e não punida.