Globo é detonada por 'estragar' paredão do BBB 26 com dinâmica do Sincerão frustrante: 'Uma porcaria'

Giuliana Mancini
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09:35
A Globo foi detonada nas redes sociais após o Sincerão exibido na noite da última segunda-feira (9) no BBB 26. A dinâmica, que deveria agitar a casa e criar tensão, acabou decepcionando parte do público, que considerou o momento como fraco. Para os telespectadores, o Paredão atual, que é considerado um dos melhores da edição por envolver três Veteranos e o embate direto entre Sarah e Babu, merecia um jogo mais emocionante.
A atividade consistia em cada jogador colocar a foto de um participante na testa. Os confinados deveriam descobrir, por meio de perguntas com respostas de "sim" ou "não", quem era a pessoa sorteada. Quem errasse recebia um gosma na cabeça. Já se aquele brother acertasse, a punição iria para a pessoa identificada.
Quarto Paredão do BBB 26 é formado apenas por Veteranos
Participaram da dinâmica apenas os protagonistas da semana: o líder Jonas Sulzbach, o anjo Alberto Cowboy e os emparedados Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega, além do monstro Juliano Floss, que disputou o Duelo de Risco com Sol.
As perguntas escolhidas foram consideradas óbvias. Outro ponto criticado foi a eleição, por meio de uma plateia ao vivo, da pessoa mais apagada do programa. Marciele foi a mais votada, mas, ao invés de ser punida, acabou sendo chamada para participar da dinâmica. Para parte do público, ela foi, na verdade, beneficiada, e não punida.
A reação nas redes sociais foi negativa. No X (antigo Twitter), internautas reclamaram da falta de tensão e do clima leve entre os participantes. "Não acredito que fiquei acordada até agora para ver esse Sincerão tão ruim, era pra ser o melhor dia", escreveu uma usuária. "Era para ser a melhor dinâmica e acabou sendo a mais sem graça", opinou outra pessoa. "No Paredão que mais renderia um Sincerão digno, eles fazem isso", criticou mais um comentário. "Uma porcaria", detonou um quarto.