Globo é detonada por 'estragar' paredão do BBB 26 com dinâmica do Sincerão frustrante: 'Uma porcaria'

Internautas criticaram falta de impacto da dinâmica no jogo; saiba como foi

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09:35

Dinâmica do Sincerão no BBB 26
Dinâmica do Sincerão no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

A Globo foi detonada nas redes sociais após o Sincerão exibido na noite da última segunda-feira (9) no BBB 26. A dinâmica, que deveria agitar a casa e criar tensão, acabou decepcionando parte do público, que considerou o momento como fraco. Para os telespectadores, o Paredão atual, que é considerado um dos melhores da edição por envolver três Veteranos e o embate direto entre Sarah e Babu, merecia um jogo mais emocionante.

A atividade consistia em cada jogador colocar a foto de um participante na testa. Os confinados deveriam descobrir, por meio de perguntas com respostas de "sim" ou "não", quem era a pessoa sorteada. Quem errasse recebia um gosma na cabeça. Já se aquele brother acertasse, a punição iria para a pessoa identificada.

Quarto Paredão do BBB 26 é formado apenas por Veteranos

Sarah Andrade, Babu Santana e Sol Vega foram eliminados nas suas primeiras edições do BBB por Reprodução/TV Globo
Babu Santana enfrentou 10 paredões no BBB 20 e bateu o recorde do reality; o Veterano foi eliminado no último Paredão da temporada por Reprodução/TV Globo
Veterana raiz, Sol Vega foi uma das protagonistas do BBB 4. À época frentista, ela conquistou o público com uma história de vida marcada por superação e chegou longe na disputa, terminando a edição em quarto lugar por Reprodução/TV Globo
A eliminação de Sarah Andrade entrou para a história pelo impacto: foram cerca de 654 milhões de votos, um dos maiores números já registrados no reality. Sarah recebeu 76,76% da rejeição por Divulgação
O ator deixou a casa com 57,15% dos votos, visivelmente emocionado, e se despediu falando da saudade dos filhos, enquanto era acompanhado até a porta pelas colegas de confinamento por Divulgação
Sol Vega Sol foi a 11ª eliminada da temporada, após enfrentar Juliana no Paredão e receber 79% dos votos por Reprodução
Babu, Sarah e Sol disputam quarto Paredão por Divulgação
Sarah Andrade, Gil do Vigor e Juliette Freire no BBB 21 por Reprodução/TV Globo
1 de 8
Sarah Andrade, Babu Santana e Sol Vega foram eliminados nas suas primeiras edições do BBB por Reprodução/TV Globo

Participaram da dinâmica apenas os protagonistas da semana: o líder Jonas Sulzbach, o anjo Alberto Cowboy e os emparedados Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega, além do monstro Juliano Floss, que disputou o Duelo de Risco com Sol. 

As perguntas escolhidas foram consideradas óbvias. Outro ponto criticado foi a eleição, por meio de uma plateia ao vivo, da pessoa mais apagada do programa. Marciele foi a mais votada, mas, ao invés de ser punida, acabou sendo chamada para participar da dinâmica. Para parte do público, ela foi, na verdade, beneficiada, e não punida.

A reação nas redes sociais foi negativa. No X (antigo Twitter), internautas reclamaram da falta de tensão e do clima leve entre os participantes. "Não acredito que fiquei acordada até agora para ver esse Sincerão tão ruim, era pra ser o melhor dia", escreveu uma usuária. "Era para ser a melhor dinâmica e acabou sendo a mais sem graça", opinou outra pessoa. "No Paredão que mais renderia um Sincerão digno, eles fazem isso", criticou mais um comentário. "Uma porcaria", detonou um quarto.

Tags:

