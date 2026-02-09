Acesse sua conta
Morre Brad Arnold, vocalista do 3 Doors que embalou trilha sonora de ‘Malhação’, aos 47 anos

Artista faleceu após longa luta contra o câncer

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 20:39

Brad Arnold travava luta contra câncer Crédito: Reprodução | Instagram

O vocalista e fundador da banda 3 Doors Down, Brad Arnold, faleceu aos 47 anos, no último sábado (7), após uma longa batalha contra um câncer renal, que estava em estado avançado, e tinha se espalhado para os pulmões.

A banda 3 Doors Down fez um comunicado divulgado nas redes sociais do grupo. Na nota, a banda também reforçou que seu “legado musical permanece, assim como o respeito por sua luta, sua fé e a forma digna com quem encarou cada etapa da vida”.

Brad Arnold

Cantor era vocalista da banda 3 Doors Down por Reprodução | Instagram

Brad Arnold foi a voz de canções que atravessaram gerações, como “Kryptonite”, “Here Without You” e “When I’m Gone”, músicas que ajudaram a definir o rock alternativo e o post-grunge dos anos 2000 e continuam ecoando até hoje.

Arnold já tinha revelado publicamente o diagnóstico de carcinoma renal de células claras (ccRcc) no ano passado. Em maio, o cantor anunciou o cancelamento da turnê da banda por causa do tratamento. Na época, afirmou que não tinha medo da doença.

Fundada em 1996, a banda surgiu da parceria entre Brad Arnold, Matt Roberts e Todd Harrell. O grupo ganhou projeção internacional com “Kryptonite”, música composta por Arnold ainda na adolescência e que alcançou a terceira posição na Billboard Hot 100.

O primeiro álbum da banda, “The Better Life”, lançado em 2000, vendeu mais de 7 milhões de cópias e figurou entre os discos mais vendidos daquele ano. No Brasil, o 3 Doors Down ficou principalmente conhecido no início dos anos 2000 com a música “Here Without You”, que integrou a trilha sonora da novela “Malhação”, da TV Globo.

