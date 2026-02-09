Acesse sua conta
Ivete Sangalo está fora de dois dias do Carnaval de Salvador; entenda

Esta será a primeira vez desde a retomada do Carnaval após a pandemia da Covid-19 que Ivete Sangalo ficará fora da pipoca no circuito Dodô

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 21:00

Reprodução/Quero Abadá
Bloco Coruja de Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Quero Abadá

A cantora Ivete Sangalo está fora de dois dias do Carnaval de Salvador. A cantora divulgou sua agenda para a folia momesca e confirmou que não se apresentará na quinta e na sexta, os dois primeiros dias oficiais da folia.

De acordo com a agenda anunciada pela equipe da cantora, Ivete comanda o Bloco Coruja em dois dias no circuito Dodô (Barra-Ondina), no sábado (14) e na segunda-feira (16). Já no domingo (15), a artista se apresenta exclusivamente no Camarote Villa. Na terça-feira (17), Ivete retorna ao Carnaval de rua com a Pipoca da Veveta no circuito Osmar, no Campo Grande, encerrando sua participação nos trios elétricos. À noite, ela ainda canta no Camarote Salvador.

A ausência da pipoca na Barra acontece porque não há compromissos marcados para os dias 12 e 13 de fevereiro. Segundo a Prefeitura de Salvador, houve tentativa de negociação para incluir mais um dia de apresentação gratuita da cantora na programação oficial, mas, até o momento, a agenda permanece sem shows nesses dois dias.

Caso não haja mudanças, esta será a primeira vez desde a retomada do Carnaval após a pandemia da Covid-19 que Ivete Sangalo ficará fora da pipoca no circuito Dodô em parte da festa. Ainda assim, a artista mantém uma agenda intensa, dividindo a folia entre bloco tradicional, camarotes e apresentação gratuita no Campo Grande.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

