VOLTARAM?

Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady surgem juntos em Salvador

Ex casal participou da posse do novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e chamou atenção ao conversar discretamente durante a cerimônia

Fernanda Varela

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 13:20

Ivete Sangalo e Daniel Cady Crédito: Reprodução

Pouco mais de dois meses após anunciarem o fim do casamento, Ivete Sangalo e Daniel Cady foram vistos juntos durante um evento realizado em Salvador. Os dois participaram da solenidade de posse do desembargador José Rotondano como novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e chamaram atenção ao conversarem ao pé do ouvido.

As imagens mostram a cantora e o nutricionista sentados próximos no Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa, durante a cerimônia realizada na quarta-feira (4). Ivete é amiga próxima do magistrado e esteve presente para prestigiar o momento solene.

O reencontro público acontece após o anúncio da separação, feito no fim de novembro do ano passado. Ivete e Daniel se conheceram em 2008, oficializaram a união em 2011 e ficaram juntos por quase 17 anos. O ex casal tem três filhos, Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7.

Na ocasião do término, os dois divulgaram um comunicado conjunto nas redes sociais, no qual afirmaram que a decisão foi tomada de forma madura, com diálogo e respeito. No texto, eles destacaram o compromisso de preservar o bem estar dos filhos e pediram privacidade para atravessar o período de transição.

“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós”, diz um trecho do comunicado.