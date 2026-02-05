Acesse sua conta
Duas crianças morrem por doença infecciosa grave causada por bactéria

Os primeiros sintomas aparecem abruptamente e podem ser confundidos com outras doenças

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14:02

Febre maculosa
Febre maculosa Crédito: Jerry Kirkhart/Wikimedia

Um menino de 8 anos e uma menina de 9 morreram após contraírem a febre maculosa. Os óbitos foram registrados nos dias 14 e 20 de janeiro, na cidade de Araras, no estado de São Paulo. A febre maculosa é uma doença infecciosa grave causada por uma bactéria transmitida pela picada de carrapatos infectados, que podem ser transportados por animais como cachorros, cavalos e capivaras.

No ano passado, Araras também registrou dois casos da doença, com um óbito e uma cura, segundo dados da Vigilância Epidemiológica do município. A concentração da doença é maior nas regiões sul e sudeste do país, sendo que a bactéria que transmite a forma mais grave da febre maculosa está presente no sudeste, com maior dissipação de junho a dezembro.

Os primeiros sintomas da febre maculosa aparecem abruptamente e podem ser confundidos com outras doenças, por isso é importante informar ao médico ou enfermeiro se você esteve em locais de área verde. Normalmente, a pessoa apresenta febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares constantes, náuseas, vômitos e diarreia.

“O ideal é que a pessoa procure atendimento médico já no primeiro dia de sintomas”, afirma o médico infectologista da Vigilância em Saúde, Rodrigo Klein. As manchas vermelhas (máculas) geralmente aparecem entre o 3º e 5º dia, iniciando nos pulsos e tornozelos. “Se houver a suspeita, é preciso já iniciar o tratamento com a doxiciclina, sem esperar resultados de testes que demoram de 15 a 20 dias para ficarem prontos”, explica.

A Prefeitura de Araras, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, realizou nessa quarta-feira (4), um treinamento voltado aos profissionais da rede pública de saúde para tratar sobre a febre maculosa. Agentes comunitários, enfermeiros, médicos e veterinários de Araras, Leme e Santa Cruz da Conceição estiveram presentes.

Médica veterinária da vigilância em saúde de Campinas e da unidade de vigilância em zoonoses de Hortolândia, Tosca de Lucca, tratou sobre a importância da anamnese no momento em que o paciente procura atendimento; o ciclo do carrapato; os tipos de vetores; principais sintomas da doença e ações preventivas.

“Essa é uma ação importante porque a febre maculosa mata. Queremos que os agentes de saúde de Araras estejam preparados para identificar rapidamente a doença, aumentando as chances de sobrevivência do paciente. O tratamento também precisa ser adequado e eles estão prontos para socorrer as pessoas infectadas. Esse intercâmbio de conhecimento sobre a doença é enriquecedor para a Saúde de Araras e deixa todos mais seguros”, disse o secretário de Saúde, Romildo Benedito Borelli (Baiano da Farmácia).

Prevenção:

  • Atente-se a áreas sinalizadas com placas. Se você passou por algum local sinalizado e apresentou sintomas da doença depois de dois a 14 dias, procure atendimento médico e informe sobre o possível contato com o carrapato. Assim, as chances de um diagnóstico precoce aumentam.
  • Mantenha áreas verdes com a grama cortada rente ao chão e remova as folhas. O carrapato se prolifera em ambientes úmidos – embaixo das folhas, por exemplo - e prefere as partes altas do mato.
  • Utilize repelente com icaridina se for trabalhar ou visitar uma área verde como praças, parques, sítios, fazendas ou regiões rurais.
  • Se visitar um local assim, busque por carrapatos no corpo ao voltar para casa. Eles costumam ficar em lugares onde a pele é mais fina e úmida, como axilas, virilha e atrás da orelha.

