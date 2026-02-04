CRIME

Cabeleireiro é morto a facadas após revelar caso com marido da sobrinha

Vítima foi atingida abaixo da axila após discussão com o casal

Wendel de Novais

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 08:22

Alysson (na esquerda) foi preso por matar o cabeleireiro Denilson (na direita) Crédito: Reprodução

Um cabeleireiro identificado como Denilson Nascimento Alves, de 28 anos, foi morto a facadas na madrugada de sábado (31), em Iguape, no litoral de São Paulo, após revelar uma suposta traição durante uma briga motivada por ciúmes. O autor do crime é Alysson Augusto Alves Franco, de 27 anos, marido da sobrinha da vítima, que teria mantido uma relação extraconjugal com Denilson, de acordo com informações do g1.

A investigação policial aponta que o crime ocorreu após uma discussão iniciada por mensagens de celular. Na noite do homicídio, Alysson e a esposa participavam de eventos quando a mulher percebeu trocas de mensagens entre o marido e o tio. Após o episódio, o casal decidiu ir até a casa da vítima para cobrar explicações.

No portão da residência, Denilson teria revelado que mantinha um relacionamento amoroso com Alysson, o que gerou uma discussão entre os três. Segundo a esposa do suspeito, durante a briga, o cabeleireiro sacou uma faca e se aproximou do rosto de Alysson. Em seguida, o suspeito reagiu e desferiu o golpe que atingiu a vítima.

Após o crime, Alysson fugiu de carro, mas foi localizado cerca de quatro quilômetros depois. Ele estava com as roupas sujas de sangue e acompanhado de uma amiga. Aos policiais, confessou o homicídio, mas alegou ter agido em legítima defesa. Mesmo preso em flagrante, ele foi liberado após audiência de custódia. O Ministério Público recorreu da decisão.

O cabeleireiro foi atingido por um golpe de faca abaixo da axila e morreu no local antes de receber atendimento médico. Vizinhos de Denilson acionaram a polícia por volta das 3h após ouvirem gritos e confusão na rua. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima gravemente ferida, que não resistiu aos ferimentos.