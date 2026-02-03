Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso

Panela de pressão elétrica multiuso ganha espaço nas cozinhas brasileiras por segurança e praticidade

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 11:00

Panela de pressão
Panela de pressão Crédito: Shuttertock

Por décadas, a panela de pressão tradicional foi sinônimo de rapidez no preparo de alimentos como feijão, carnes e grãos mais duros. Mas muita gente tinha medo de utilizar. Mesmo com a praticidade, o receio de acidentes, vazamentos e até explosões sempre afastou parte dos consumidores. Agora, uma nova geração de eletrodomésticos promete resolver esse problema e ainda aumentar as possibilidades de cozimento na cozinha. Uma dessas apostas é a panela de pressão elétrica.

Cada vez mais presente nos lares brasileiros, o equipamento vem substituindo a versão convencional por oferecer mais controle e, sobretudo, segurança. Por ser elétrica, a panela permite ajustar automaticamente pressão e a temperatura do cozimento, reduzindo os riscos do uso manual.

Panela de pressão elétrica ou manual?

Panela elétrica é semelhante ao de uma panela de arroz elétrica, item que já se tornou bastante popular no Brasil por Divulgação
Panela de pressão elétrica é ideal para quem tem medo do risco de explosão da panela manual. por Reprodução/Youtube
É simples e intuitivo usar a panela de pressão elétrica, ao contrário da panela manual por Shuttertock
Além das manutenções, comprar uma panela de pressão com segurança certificada é essencial por Shuttertock
A panela permite alterar a temperatura com botões e até painéis digitais por Reprodução: Facebook
Em alguns modelos mais modernos, basta selecionar o alimento que está sendo cozido, como arroz, feijão, carnes ou sopas, e o aparelho é capaz de fazer todo o controle do cozimento sozinho. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
A panela elétrica custa mais caro do que uma panela comum, porém o investimento em um produto mais moderno tende a se pagar com o tempo por Reprodução
1 de 7
Panela elétrica é semelhante ao de uma panela de arroz elétrica, item que já se tornou bastante popular no Brasil por Divulgação

Como a panela de pressão elétrica funciona?

É simples e intuitivo usar a panela de pressão elétrica. Ela é semelhante ao de uma panela de arroz elétrica, item que já se tornou bastante popular no país. A panela permite alterar a temperatura com botões e até painéis digitais. Dessa forma, o usuário escolhe o tipo de preparo, a pressão e a temperatura adequadas para cada receita. Em alguns modelos mais modernos, basta selecionar o alimento que está sendo cozido, como arroz, feijão, carnes ou sopas, e o aparelho é capaz de fazer todo o controle do cozimento sozinho.

Além de cozinhar sob pressão, a panela elétrica multiuso também permite refogar, fritar, cozinhar a vapor e até manter os alimentos aquecidos na temperatura ideal para consumo. Tudo isso é possível graças a sensores inteligentes de pressão e temperatura, que monitoram o processo em tempo real e impedem o funcionamento da panela em caso de falhas. Esses mecanismos de segurança eliminam risco de explosões.

Panela de pressão elétrica traz economia, praticidade e segurança

A panela elétrica custa mais caro do que uma panela comum, porém o investimento em um produto mais moderno tende a se pagar com o tempo. Em lojas na internet, é possível encontrar aparelhos a partir de R$ 280, com um valor médio de R$ 360. Um dos principais atrativos é a economia: por funcionar com energia elétrica, o aparelho dispensa o uso de gás e reduz o tempo de preparo dos alimentos. A função “manter aquecido” também evita reaquecimentos, contribuindo para o menor consumo de energia.

A praticidade é outro destaque. Com um único equipamento, é possível preparar desde refeições simples do dia a dia até pratos mais elaborados. O revestimento interno antiaderente facilita a limpeza e torna o uso ainda mais conveniente.

No quesito segurança, os modelos contam com travas automáticas, vedação hermética e sistemas de desligamento que entram em ação se algo sair do previsto durante o cozimento. Esses recursos tornam a panela elétrica uma alternativa mais atraente para quem sempre teve medo da panela de pressão tradicional.

Panela pode ser aliada da alimentação saudável

A panela de pressão elétrica multiuso também pode contribuir para hábitos mais saudáveis. Isso porque ela permite cozinhar com pouco ou nenhum óleo, além de oferecer a função de preparo a vapor, ideal para legumes, verduras e peixes. Isso ajuda a preservar os nutrientes dos alimentos e também o sabor.

Para muitos consumidores, a panela elétrica representa não apenas uma evolução da panela tradicional, mas uma mudança significativa na forma de cozinhar.

Mas se você quiser continuar a usar a panela de pressão manual e tem medo dela explodir, veja o que você precisa saber pra não correr risco.

Mais recentes

Imagem - Hoje (3 de fevereiro) marca um dia de virada para 4 signos, e as verdades aparecem de verdade agora

Hoje (3 de fevereiro) marca um dia de virada para 4 signos, e as verdades aparecem de verdade agora
Imagem - Maiara, dupla de Maraisa, mostra cabelo natural e faz revelação íntima: 'Não conseguia nem me olhar'

Maiara, dupla de Maraisa, mostra cabelo natural e faz revelação íntima: 'Não conseguia nem me olhar'
Imagem - Nada acontece por acaso: 4 signos entram em um ciclo claro de sorte e abundância a partir de hoje (3 de fevereiro)

Nada acontece por acaso: 4 signos entram em um ciclo claro de sorte e abundância a partir de hoje (3 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - PM morre após ser baleado na cabeça em tiroteio no Vale das Pedrinhas
01

PM morre após ser baleado na cabeça em tiroteio no Vale das Pedrinhas

Imagem - SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador
02

SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador

Imagem - O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)
03

O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)

Imagem - Esmalte e gel são coisas do passado: a moda agora é pintar as unhas em 5 segundos com app de celular
04

Esmalte e gel são coisas do passado: a moda agora é pintar as unhas em 5 segundos com app de celular