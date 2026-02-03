MAIS SEGURA

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso

Panela de pressão elétrica multiuso ganha espaço nas cozinhas brasileiras por segurança e praticidade

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 11:00

Por décadas, a panela de pressão tradicional foi sinônimo de rapidez no preparo de alimentos como feijão, carnes e grãos mais duros. Mas muita gente tinha medo de utilizar. Mesmo com a praticidade, o receio de acidentes, vazamentos e até explosões sempre afastou parte dos consumidores. Agora, uma nova geração de eletrodomésticos promete resolver esse problema e ainda aumentar as possibilidades de cozimento na cozinha. Uma dessas apostas é a panela de pressão elétrica.

Cada vez mais presente nos lares brasileiros, o equipamento vem substituindo a versão convencional por oferecer mais controle e, sobretudo, segurança. Por ser elétrica, a panela permite ajustar automaticamente pressão e a temperatura do cozimento, reduzindo os riscos do uso manual.

Como a panela de pressão elétrica funciona?

É simples e intuitivo usar a panela de pressão elétrica. Ela é semelhante ao de uma panela de arroz elétrica, item que já se tornou bastante popular no país. A panela permite alterar a temperatura com botões e até painéis digitais. Dessa forma, o usuário escolhe o tipo de preparo, a pressão e a temperatura adequadas para cada receita. Em alguns modelos mais modernos, basta selecionar o alimento que está sendo cozido, como arroz, feijão, carnes ou sopas, e o aparelho é capaz de fazer todo o controle do cozimento sozinho.

Além de cozinhar sob pressão, a panela elétrica multiuso também permite refogar, fritar, cozinhar a vapor e até manter os alimentos aquecidos na temperatura ideal para consumo. Tudo isso é possível graças a sensores inteligentes de pressão e temperatura, que monitoram o processo em tempo real e impedem o funcionamento da panela em caso de falhas. Esses mecanismos de segurança eliminam risco de explosões.

Panela de pressão elétrica traz economia, praticidade e segurança

A panela elétrica custa mais caro do que uma panela comum, porém o investimento em um produto mais moderno tende a se pagar com o tempo. Em lojas na internet, é possível encontrar aparelhos a partir de R$ 280, com um valor médio de R$ 360. Um dos principais atrativos é a economia: por funcionar com energia elétrica, o aparelho dispensa o uso de gás e reduz o tempo de preparo dos alimentos. A função “manter aquecido” também evita reaquecimentos, contribuindo para o menor consumo de energia.

A praticidade é outro destaque. Com um único equipamento, é possível preparar desde refeições simples do dia a dia até pratos mais elaborados. O revestimento interno antiaderente facilita a limpeza e torna o uso ainda mais conveniente.

No quesito segurança, os modelos contam com travas automáticas, vedação hermética e sistemas de desligamento que entram em ação se algo sair do previsto durante o cozimento. Esses recursos tornam a panela elétrica uma alternativa mais atraente para quem sempre teve medo da panela de pressão tradicional.

Panela pode ser aliada da alimentação saudável

A panela de pressão elétrica multiuso também pode contribuir para hábitos mais saudáveis. Isso porque ela permite cozinhar com pouco ou nenhum óleo, além de oferecer a função de preparo a vapor, ideal para legumes, verduras e peixes. Isso ajuda a preservar os nutrientes dos alimentos e também o sabor.

Para muitos consumidores, a panela elétrica representa não apenas uma evolução da panela tradicional, mas uma mudança significativa na forma de cozinhar.