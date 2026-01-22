Acesse sua conta
País que inventou a panela elétrica de arroz tem o terceiro maior QI do mundo

Saiba por que o Japão lidera o ranking de inovação e inteligência com criações que facilitam o dia a dia

  Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 21:00

  • Agência Correio

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 21:00

Em 10 de dezembro de 1955, o mundo conheceu a primeira panela de arroz elétrica oficial Crédito: Freepik

A história da tecnologia doméstica guarda segredos fascinantes sobre invenções que vieram do oriente para revolucionar a culinária.

Essa mudança drástica na forma com que vivemos foi impulsionada pela Toshiba, uma gigante japonesa do setor eletrônico. Contudo, o desenvolvimento de um produto de uso cotidiano e seguro não foi uma tarefa simples.

A empresa possuía recursos consideráveis, mas o projeto continuava passando por severas dificuldades técnicas iniciais.

Enquanto a população aguardava por novidades, os protótipos ainda não atendiam aos padrões de confiabilidade exigidos. Foi necessário um novo olhar empreendedor para que o conceito da panela elétrica saísse do papel.

Uma parceria para evitar a falência

A ideia começou a tomar forma real quando Minami Yoshitada e Fumiko, sua esposa, entraram na proposta. O casal administrava uma pequena fábrica em Tóquio que enfrentava uma crise financeira e estava perto de fechar.

Por causa dos interesses mútuos de sobrevivência e inovação, as duas partes decidiram unir forças.

Para viabilizar os testes, Yoshitada não hesitou em arriscar seu próprio patrimônio e hipotecar bens pessoais. Ele também contraiu empréstimos bancários para adquirir o arroz utilizado nos diversos experimentos do protótipo.

Consequentemente, essa dedicação permitiu que a equipe realizasse uma série de tentativas para encontrar a solução ideal.

O segredo técnico da água

Na divisão de tarefas, a Toshiba gerenciava a estratégia comercial enquanto Minami focava na produção e testes. Ele foi o pilar de perseverança necessário para o projeto, enfrentando corajosamente todas as tentativas frustradas iniciais.

Eventualmente, a pesquisa identificou que o segredo estava em monitorar o nível de água no recipiente.

Eles perceberam que a energia deveria ser cortada automaticamente quando a água baixasse o suficiente no interior. Dessa maneira, o equipamento ganharia a eficiência necessária para ser utilizado com segurança por qualquer pessoa.

Em 10 de dezembro de 1955, o mundo conheceu a primeira panela de arroz elétrica oficial.

A educação como motor da inovação

Esse tipo de criação inovadora reflete a alta capacidade intelectual da população do Japão atualmente.

Segundo o DataPandas, os japoneses figuram no terceiro lugar do ranking mundial de pontuação média de QI. Os resultados de 2025 mostram que os cidadãos atingiram a marca impressionante de 106,40 pontos.

Vários fatores contribuem para essa conquista, como a taxa de alfabetização de 99% em todo o território.

Além disso, o país investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento para manter sua posição de destaque global. O ranking mundial ainda destaca nações como China, Coreia do Sul e Singapura entre as mais inteligentes.

