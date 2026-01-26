PERDEU A PACIÊNCIA

Anitta se irrita com furtos em show e 'amaldiçoa' ladrões de celular: 'Vão se arrepender'

Cantora interrompeu a apresentação para alertar sobre roubos e não mediu as palavras

Anitta durante Ensaios da Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Anitta não deixou passar batido a série de relatos de furtos de celulares registrados no meio do público nos nos ensaios de seu bloco no Rio de Janeiro. Com o microfone na mão, a cantora interrompeu a apresentação no último domingo (25) e mandou um recado direto a pessoas que estariam se aproveitando do evento para cometer os crimes. Em tom irônico e sem poupar palavras, a artista afirmou que iria "amaldiçoar" quem estivesse furtando aparelhos durante o show.

"O mesmo tambor que eu fiz para acabar com a chuva eu fiz para acabar com a raça de quem veio aqui roubar telefone. Estou amaldiçoando, neste momento, a vida de cada um que veio aqui pegar celular", disparou a cantora, pedindo silêncio da plateia para que a "maldição pegasse".

Na sequência, Anitta associou os furtos a consequências negativas. "Cada telefone que você roubar hoje vai ser uma notícia de merda na sua vida que você vai ouvir amanhã. Você vai se arrepender do dia que você saiu de casa para roubar um telefone. O tambor feito para esse sol aparecer, ele vai ser feito para acabar com a tua raça", afirmou.

A cantora também explicou que a segurança do evento foi reforçada e orientou os fãs a cuidarem dos próprios pertences. "Eu não tenho pena não, porque quem tem dinheiro para comprar o ingresso para vir roubar celular tem dinheiro para fazer alguma coisa que presta na vida. Então, eu não tenho nem medo, nem pena. Dobrei a segurança, mas fiquem ligados vocês também, viu, galera? Na hora de pular, na hora da rodinha, fica de olho no telefone. Eu coloquei o máximo de pessoas que a gente podia para tomar conta de todo mundo".

Antes do pronunciamento no palco, Anitta chegou a ser cobrada nas redes sociais por fãs que relataram furtos em edições anteriores do evento. “"Não vai ter mesmo pronunciamento sobre a quantidade absurda de furtos registrados no Ensaios da Anitta no dia 20/01?", questionou uma pessoa.

O show faz parte da turnê pré-Carnaval de 2026, que tem como tema "Cosmos" e celebra a astrologia. Neste domingo, a temática era o signo de Câncer.