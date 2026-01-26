HOSPEDAGEM

Como é se hospedar no Fasano e quanto custa ficar no endereço mais luxuoso de Salvador

Empreendimento instalado em prédio histórico no Centro da cidade é referência em hospedagem cinco estrelas

Heider Sacramento

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 07:00

Hotel Fasano Salvador une sofisticação, gastronomia e vista privilegiada Crédito: Reprodução/Booking.com

O Hotel Fasano Salvador se firmou como um dos endereços mais prestigiados da hotelaria de luxo na capital baiana. Inaugurado em dezembro de 2018 o empreendimento marcou a estreia do Grupo Fasano no Nordeste e ocupa um edifício histórico do Centro da cidade que por décadas abrigou a antiga sede de um dois jornais mais tradicionais da Bahia.

Construído nos anos 1930 em estilo Art Déco e tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia o prédio passou por um cuidadoso processo de restauração que preservou elementos originais. Detalhes como pisos revestimentos do lobby portas e janelas reaproveitadas na decoração convivem com um design contemporâneo criando uma atmosfera que equilibra memória e sofisticação.

Com 11 andares o Fasano Salvador oferece 70 acomodações distribuídas em seis categorias. Os quartos variam de espaços mais compactos a suítes amplas algumas com vista direta para a Baía de Todos os Santos. Um dos destaques é o quarto histórico 106 antiga sala da presidência do jornal que mantém características originais do ambiente. Todas as unidades contam com padrão cinco estrelas incluindo banheiros em mármore enxoval premium amenities de cortesia e tecnologia de ponta.

As tarifas variam de acordo com a temporada e o tipo de acomodação. Em períodos regulares as diárias nas opções mais básicas ficam entre cerca de R$ 1.400 e R$ 1.900. As categorias intermediárias podem custar entre aproximadamente R$ 2.200 e R$ 3.500 e as suítes e quartos com vista especial chegam a ultrapassar R$ 6.000 por noite. Em datas de alta demanda como Carnaval e Réveillon as tarifas sobem de forma significativa com pacotes personalizados e valores sob consulta que podem ultrapassar R$ 7.000 por noite.

A gastronomia é um dos pilares do hotel. O restaurante Gero Salvador comandado pelo chef Bahia Brito apresenta um cardápio que combina clássicos da cozinha italiana do grupo com pratos que valorizam ingredientes e sabores da culinária baiana como moquecas bobó de camarão e sobremesas tradicionais.

No rooftop a piscina revestida com granito Azul Bahia se tornou um dos cartões-postais do hotel com vista panorâmica da baía. O espaço reúne bar e lounge ideais para drinks e petiscos ao pôr do sol. No mesmo andar o spa Fasano oferece tratamentos inspirados na cultura local além de um fitness center equipado com aparelhos modernos.

A estrutura inclui ainda concierge disponível 24 horas recepção multilíngue serviço de quarto estacionamento com manobrista business center e opções de alimentação adaptadas a diferentes restrições alimentares. O hotel também dispõe de instalações acessíveis a pessoas com deficiência.

A avaliação dos hóspedes reforça a reputação do empreendimento. Limpeza conforto atendimento atencioso e gastronomia estão entre os pontos mais elogiados com destaque para o serviço personalizado nas áreas comuns. Embora existam relatos pontuais sobre variações no atendimento a maioria das experiências recebe notas altas.

Durante o Carnaval de Salvador a localização estratégica no Centro Histórico se torna um diferencial. A proximidade com pontos icônicos da cidade e com circuitos tradicionais da folia atrai turistas que buscam conforto e exclusividade. Nessa época o hotel costuma oferecer pacotes especiais e serviços adicionais como facilidades logísticas e apoio personalizado.