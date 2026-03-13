Quem é o baiano na equipe de 'Hamnet', filme indicado a 8 categorias no Oscar 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de março de 2026 às 10:39
Enquanto os holofotes se voltam para os atores e diretores indicados ao Oscar, muitos profissionais trabalham nos bastidores para que um filme chegue à tela. Entre eles está o baiano Tiago Di Mauro, que faz parte da equipe do longa Hamnet, um dos filmes que chegam fortes à cerimônia do Oscar 2026, marcada para este domingo (15).
Natural de Salvador e criado em Juazeiro, no norte da Bahia, Tiago atualmente vive entre o Brasil e Londres, onde construiu carreira na indústria audiovisual. No filme indicado em oito categorias da premiação, ele atua na área de finanças da produção, setor responsável por contratos, pagamentos e organização dos recursos do projeto.
Em produções de grande porte, esse departamento é essencial para garantir que o orçamento seja seguido à risca. No caso de Hamnet, o investimento gira em torno de 35 milhões de libras, o equivalente a cerca de R$ 245 milhões.
“Vou celebrar muito se ganharmos, especialmente a categoria de Melhor Filme, que representa o esforço de todos os departamentos, inclusive produção e finanças”, afirma Tiago. Segundo ele, a decisão de migrar para essa área veio da percepção de que a gestão financeira é um dos pilares de qualquer grande produção cinematográfica.
Antes de se estabelecer no Reino Unido, Tiago iniciou sua trajetória profissional na Bahia. Ele estudou Cinema e Vídeo em Salvador e, após a formação, decidiu se mudar para Londres para aprofundar os estudos e buscar espaço no mercado internacional.
Desde então, acumulou experiência em 13 longas-metragens, trabalhando com grandes estúdios e plataformas como Netflix, Disney, Amazon Prime Video, BBC e Sony.
No currículo, aparecem produções como The Kitchen, Chevalier, Minha Culpa: Londres, Todo Tempo que Temos, Sinfonia de Guerra e Prima Facie.
Ao longo desses projetos, o profissional baiano também teve a oportunidade de trabalhar em produções que reuniram nomes conhecidos do cinema internacional, como Ralph Fiennes, Gal Gadot, Cynthia Erivo, Judi Dench, Andrew Garfield e Florence Pugh.
Participar de Hamnet também representa um momento especial em sua carreira por estar ligado a um projeto associado ao cineasta Steven Spielberg, um dos nomes mais influentes da história do cinema.
Apesar de atuar em grandes produções internacionais, Tiago também mantém projetos próprios. Um deles é o curta Nega Tonha, inspirado na história real de uma goleira que atuava em ligas masculinas no sertão baiano nas décadas de 1980 e 1990.
Além disso, três filmes em que ele trabalhou devem chegar ao público ao longo de 2026. Para o baiano, cada experiência dentro da indústria faz parte de um objetivo maior: dirigir seu primeiro longa-metragem.
Durante o circuito internacional de premiações, Tiago também teve a chance de encontrar outro baiano que vem chamando atenção nesta temporada, o ator Wagner Moura, que estrela o filme O Agente Secreto.
Segundo ele, os dois conversaram sobre os projetos e celebraram o momento positivo do cinema brasileiro no cenário internacional. “Falamos de Hamnet e ele disse que ama o filme. Também conversamos sobre O Agente Secreto”, contou.
Mesmo morando há anos fora do país, Tiago afirma que suas raízes continuam influenciando sua forma de enxergar o cinema. Ele costuma dividir o tempo entre o Reino Unido e a Bahia e diz que procura levar a experiência adquirida no exterior para produções ligadas à cultura brasileira.
“Eu vivo entre a Bahia e o Reino Unido. Lá encontrei uma forma de trabalhar com cinema de forma sustentável. Quando volto para a Bahia, aplico esse conhecimento em projetos menores, mas com o mesmo cuidado da indústria internacional”, explica.
Além do cinema, Tiago construiu uma carreira consistente na direção de videoclipes. A trajetória começou há cerca de 13 anos, em Salvador, com a criação do projeto Espaço V, iniciativa colaborativa voltada à produção de conteúdo audiovisual para a internet.
Desde então, ele participou de cerca de 15 projetos ligados ao formato, atuando como diretor ou em outras funções.
Entre os destaques estão trabalhos com a banda britânica Ibibio Sound Machine, para quem dirigiu os clipes das músicas Protection From Evil e Pull the Rope.
Ele também assinou produções com a cantora baiana Josyara, incluindo os clipes Apreciação e De Samba em Samba, este último indicado na categoria Potência Criativa do m-v-f awards 2026, cuja cerimônia acontece no dia 25 de março, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.
Para Tiago, os videoclipes funcionam como um espaço de experimentação artística que também ajuda a desenvolver sua identidade como cineasta.