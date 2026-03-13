CINEMA

Quem é o baiano na equipe de 'Hamnet', filme indicado a 8 categorias no Oscar 2026

Natural de Salvador e criado em Juazeiro, Tiago Di Mauro atua nos bastidores da produção

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de março de 2026 às 10:39

O baiano Tiago Di Mauro integra equipe de Hamnet, filme que recebeu 8 indicações ao Oscar 2026 Crédito: Acervo pessoal

Enquanto os holofotes se voltam para os atores e diretores indicados ao Oscar, muitos profissionais trabalham nos bastidores para que um filme chegue à tela. Entre eles está o baiano Tiago Di Mauro, que faz parte da equipe do longa Hamnet, um dos filmes que chegam fortes à cerimônia do Oscar 2026, marcada para este domingo (15).

Natural de Salvador e criado em Juazeiro, no norte da Bahia, Tiago atualmente vive entre o Brasil e Londres, onde construiu carreira na indústria audiovisual. No filme indicado em oito categorias da premiação, ele atua na área de finanças da produção, setor responsável por contratos, pagamentos e organização dos recursos do projeto.

Em produções de grande porte, esse departamento é essencial para garantir que o orçamento seja seguido à risca. No caso de Hamnet, o investimento gira em torno de 35 milhões de libras, o equivalente a cerca de R$ 245 milhões.

“Vou celebrar muito se ganharmos, especialmente a categoria de Melhor Filme, que representa o esforço de todos os departamentos, inclusive produção e finanças”, afirma Tiago. Segundo ele, a decisão de migrar para essa área veio da percepção de que a gestão financeira é um dos pilares de qualquer grande produção cinematográfica.

Antes de se estabelecer no Reino Unido, Tiago iniciou sua trajetória profissional na Bahia. Ele estudou Cinema e Vídeo em Salvador e, após a formação, decidiu se mudar para Londres para aprofundar os estudos e buscar espaço no mercado internacional.

Desde então, acumulou experiência em 13 longas-metragens, trabalhando com grandes estúdios e plataformas como Netflix, Disney, Amazon Prime Video, BBC e Sony.

No currículo, aparecem produções como The Kitchen, Chevalier, Minha Culpa: Londres, Todo Tempo que Temos, Sinfonia de Guerra e Prima Facie.

Ao longo desses projetos, o profissional baiano também teve a oportunidade de trabalhar em produções que reuniram nomes conhecidos do cinema internacional, como Ralph Fiennes, Gal Gadot, Cynthia Erivo, Judi Dench, Andrew Garfield e Florence Pugh.

Participar de Hamnet também representa um momento especial em sua carreira por estar ligado a um projeto associado ao cineasta Steven Spielberg, um dos nomes mais influentes da história do cinema.

Apesar de atuar em grandes produções internacionais, Tiago também mantém projetos próprios. Um deles é o curta Nega Tonha, inspirado na história real de uma goleira que atuava em ligas masculinas no sertão baiano nas décadas de 1980 e 1990.

Além disso, três filmes em que ele trabalhou devem chegar ao público ao longo de 2026. Para o baiano, cada experiência dentro da indústria faz parte de um objetivo maior: dirigir seu primeiro longa-metragem.

Durante o circuito internacional de premiações, Tiago também teve a chance de encontrar outro baiano que vem chamando atenção nesta temporada, o ator Wagner Moura, que estrela o filme O Agente Secreto.

Segundo ele, os dois conversaram sobre os projetos e celebraram o momento positivo do cinema brasileiro no cenário internacional. “Falamos de Hamnet e ele disse que ama o filme. Também conversamos sobre O Agente Secreto”, contou.

Mesmo morando há anos fora do país, Tiago afirma que suas raízes continuam influenciando sua forma de enxergar o cinema. Ele costuma dividir o tempo entre o Reino Unido e a Bahia e diz que procura levar a experiência adquirida no exterior para produções ligadas à cultura brasileira.

“Eu vivo entre a Bahia e o Reino Unido. Lá encontrei uma forma de trabalhar com cinema de forma sustentável. Quando volto para a Bahia, aplico esse conhecimento em projetos menores, mas com o mesmo cuidado da indústria internacional”, explica.

Além do cinema, Tiago construiu uma carreira consistente na direção de videoclipes. A trajetória começou há cerca de 13 anos, em Salvador, com a criação do projeto Espaço V, iniciativa colaborativa voltada à produção de conteúdo audiovisual para a internet.

Desde então, ele participou de cerca de 15 projetos ligados ao formato, atuando como diretor ou em outras funções.

Entre os destaques estão trabalhos com a banda britânica Ibibio Sound Machine, para quem dirigiu os clipes das músicas Protection From Evil e Pull the Rope.

Ele também assinou produções com a cantora baiana Josyara, incluindo os clipes Apreciação e De Samba em Samba, este último indicado na categoria Potência Criativa do m-v-f awards 2026, cuja cerimônia acontece no dia 25 de março, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.