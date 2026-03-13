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Ex-repórter do Ratinho revela bastidores do programa e relata humilhações que sofreu ao vivo

Ney Inácio afirma que viveu episódios constrangedores durante os 23 anos em que trabalhou com o apresentador

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de março de 2026 às 11:09

Ney Inácio e Ratinho
Ney Inácio e Ratinho Crédito: Reprodução

As recentes declarações de Ratinho sobre a deputada federal Erika Hilton provocaram repercussão e acabaram levando um antigo integrante de sua equipe a falar publicamente sobre experiências vividas nos bastidores do programa. O jornalista Ney Inácio publicou um vídeo nas redes sociais no qual relata episódios que afirma ter enfrentado ao longo dos 23 anos em que trabalhou na atração do SBT.

No início do vídeo, o ex-repórter do Programa do Ratinho diz que decidiu se manifestar após a polêmica envolvendo a parlamentar. "Bom, essa questão do Ratinho estar sendo processado pela Erika Hilton por transfobia, né? Tem em todos os jornais, é o assunto do momento, só se fala nisso. Eu queria dar a minha opinião a respeito, ou meu depoimento, ou o meu testemunho a respeito", declarou.

Ratinho

Ratinho por Reprodução
Ratinho por Reprodução
Ratinho por Reprodução
Ratinho por Reprodução
Ratinho por Reprodução
Ratinho por Reprodução
Ratinho por Reprodução
Ratinho por Reprodução
Ratinho por Reprodução
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Ratinho por Reprodução

No relato, Ney afirma que o comportamento do apresentador já gerava desconforto nos bastidores. "Ratinho sempre foi transfóbico, homofóbico, tudo que é ‘fobia’ ele tem", disse.

Segundo o jornalista, algumas situações ocorreram no próprio palco do programa. Ele contou que, ao ser chamado para apresentar reportagens, a produção costumava tocar a música “Pavão Misterioso”, algo que, de acordo com ele, causava constrangimento. Ney disse que chegou a pedir que a situação parasse. "Ratinho, pelo amor de Deus, para com isso. Eu sou um cara sério, Ratinho, eu sou um jornalista, não cai bem", relatou.

Ele contou ainda que, em uma entrada ao vivo, questionou o motivo da escolha da música e recebeu uma resposta que o deixou desconfortável. "Ratinho, por que você sempre põe essa música? Não entendo", disse ter perguntado. Segundo ele, o apresentador respondeu: "Porque o pavão não abre o rabo? Ele abre o rabo igual você".

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O ex-repórter também mencionou outro episódio que afirma ter ocorrido durante uma gravação com plateia. De acordo com Ney, ao chamá-lo ao palco, Ratinho teria feito uma pergunta inesperada: "Você morde ou chupa?".

Ele disse que a reação do público foi imediata. "O pessoal morreu de dar risada", contou. Diante da situação, afirmou que decidiu deixar o palco. "Eu peguei e saí de cena, virei as costas e fui para a coxia", relatou.

No vídeo, Ney Inácio também comentou por que permaneceu por tanto tempo na atração. Segundo ele, trabalhar no programa acabava dificultando oportunidades em outros veículos. "Quando você está trabalhando no programa do Ratinho, as portas estão fechadas em outros lugares. As pessoas associam a tua imagem ao programa", afirmou.

Ratinho tem 9 fazendas e rede de hotéis

Ratinho tem fazendas de R$ 80 milhões e rede de hotéis por Reprodução/Instagram
A fazenda do apresentador Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
A fazenda do apresentador Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
A fazenda do apresentador Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
A fazenda do apresentador Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
A fazenda do apresentador Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
A fazenda do apresentador Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
O apresentador Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
A fazenda do apresentador Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
A fazenda do apresentador Ratinho no Paraná por Reprodução/Youtube
A fazenda de Ratinho no Acre por Reprodução/Youtube
A fazenda do apresentador Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
A fazenda de Ratinho no Acre por Reprodução/Youtube
A fazenda do apresentador Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
Ratinho tem fazenda de R$ 80 milhões e rede de hotéis por Reprodução/Redes Sociais
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Ratinho tem fazendas de R$ 80 milhões e rede de hotéis por Reprodução/Instagram

O jornalista disse ainda que mantém registros dos episódios que descreveu. "Eu tenho vídeo de tudo isso guardado. Antes de tirarem da internet, eu guardei", declarou.

A manifestação ocorre após declarações feitas por Ratinho em seu programa no SBT. Ao comentar a escolha de Erika Hilton para presidir a Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados, o apresentador afirmou que "para ser mulher tem que ter útero". A fala foi considerada transfóbica por críticos e gerou forte repercussão nas redes sociais.

@neyinacio0 #rogerturchetti #tiktok #leodias #uol #flavioricco ♬ som original - Ney Inácio

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Tags:

Polêmica Sbt Ratinho Transfobia Erika Hilton

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