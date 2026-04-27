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Fãs já podem comprar cabines para navio de Roberto Carlos; preços vão até R$ 33 mil

Experiência será realizada a bordo do MSC Divina, navio da MSC Cruzeiros que estreia temporada no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia
  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Alô Alô Bahia

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de abril de 2026 às 22:45

Iniciativa reforça o crescimento dos cruzeiros temáticos no país
Iniciativa reforça o crescimento dos cruzeiros temáticos no país Crédito: Divulgação

As cabines para o cruzeiro de Roberto Carlos já estão à venda. O projeto anunciado pela PromoAção no dia 19 de abril, data do aniversário do artista, começou a vender nesta segunda-feira (27), marcando a estreia do “Navio Roberto Carlos” no calendário de experiências musicais em alto-mar.

Os preços são um dos principais destaques: as tarifas partem de R$ 11.886 para cabine interna e chegam a R$ 33.006 nas suítes, destacando a proposta premium da viagem, que combina show exclusivo, estrutura de alto padrão e uma imersão no universo do cantor, de 6 a 9 de dezembro, com embarque e chegada no Porto de Santos (SP).

Roberto Carlos

Cantor Roberto Carlos por Reprodução | Instagram
Cantor Roberto Carlos por Reprodução | Instagram
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A experiência será realizada a bordo do MSC Divina, navio da MSC Cruzeiros que estreia temporada no Brasil. Com ambientes sofisticados e ampla oferta de lazer e gastronomia, o transatlântico será o cenário para a apresentação intimista de Roberto Carlos, planejada para acontecer no teatro principal, aproximando público e artista em um formato exclusivo.

A iniciativa reforça o crescimento dos cruzeiros temáticos no país, modelo que ganha força ao unir grandes nomes da música a experiências imersivas. Com mais de 20 anos de atuação, a PromoAção prevê uma temporada robusta em 2026, com 16 navios, consolidando o segmento como um dos mais dinâmicos do turismo de entretenimento.

Tags:

Roberto Carlos

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