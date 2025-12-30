Roberto Carlos interrompe show e repreende fotógrafos em apresentação: ‘Sai da frente’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
30 de dezembro de 2025
Roberto Carlos protagonizou um momento de tensão durante um show realizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Em plena apresentação, o cantor interrompeu o espetáculo para reclamar da atuação de fotógrafos posicionados em frente ao palco, que estariam atrapalhando a visão do público nas primeiras fileiras.
Vídeos que circulam nas redes mostram o artista visivelmente incomodado, fazendo gestos firmes e dando ordens diretas aos profissionais. Segundo uma leitura labial das imagens, feita por Velloso, o cantor pediu que os fotógrafos liberassem o campo de visão dos fãs, usando expressões como "sai da frente" e "abaixa", enquanto indicava com as mãos a necessidade de reduzir a interferência no show.
A atitude chamou atenção justamente por contrastar com o comportamento normalmente sereno do Rei. Ainda assim, o episódio não foi um caso isolado. Em outras apresentações recentes, Roberto Carlos já demonstrou incômodo com gritos excessivos durante músicas mais suaves e com a desorganização do público em momentos tradicionais do espetáculo, como a entrega das rosas.
Roberto Carlos
O momento dividiu opiniões nas redes sociais, com parte dos fãs defendendo o cantor por priorizar a experiência do público, enquanto outros consideraram a reação excessiva. Mesmo assim, o show seguiu normalmente após a intervenção.