Roberto Carlos interrompe show e repreende fotógrafos em apresentação: ‘Sai da frente’

Momento de impaciência do cantor aconteceu durante espetáculo no Rio e repercutiu nas redes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 19:18

Roberto Carlos interrompe show e chama atenção de fotógrafos para não atrapalhar o público
Roberto Carlos interrompe show e chama atenção de fotógrafos para não atrapalhar o público Crédito: Reprodução

Roberto Carlos protagonizou um momento de tensão durante um show realizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Em plena apresentação, o cantor interrompeu o espetáculo para reclamar da atuação de fotógrafos posicionados em frente ao palco, que estariam atrapalhando a visão do público nas primeiras fileiras.

Vídeos que circulam nas redes mostram o artista visivelmente incomodado, fazendo gestos firmes e dando ordens diretas aos profissionais. Segundo uma leitura labial das imagens, feita por Velloso, o cantor pediu que os fotógrafos liberassem o campo de visão dos fãs, usando expressões como "sai da frente" e "abaixa", enquanto indicava com as mãos a necessidade de reduzir a interferência no show.

A atitude chamou atenção justamente por contrastar com o comportamento normalmente sereno do Rei. Ainda assim, o episódio não foi um caso isolado. Em outras apresentações recentes, Roberto Carlos já demonstrou incômodo com gritos excessivos durante músicas mais suaves e com a desorganização do público em momentos tradicionais do espetáculo, como a entrega das rosas.

O momento dividiu opiniões nas redes sociais, com parte dos fãs defendendo o cantor por priorizar a experiência do público, enquanto outros consideraram a reação excessiva. Mesmo assim, o show seguiu normalmente após a intervenção.

