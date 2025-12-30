Marca de Virgínia é multada em mais de R$ 1,5 milhão por irregularidades contra consumidores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 17:12
A WePink, marca de cosméticos da influenciadora Virgínia Fonseca, foi multada em mais de R$ 1,5 milhão pelo Procon de São Paulo após uma série de irregularidades constatadas em fiscalização recente. A penalidade foi aplicada depois de diversas reclamações feitas por consumidores.
De acordo com o Procon SP, a empresa descumpriu prazos de entrega e, em alguns casos, deixou de enviar os produtos adquiridos pelos clientes. Também foram registradas falhas no atendimento pós-venda, com relatos de demora excessiva para estornos e substituições em situações de defeito.
WePink, de Virginia
Outro ponto apontado pelo órgão foi a dificuldade enfrentada por consumidores para exercer o direito de arrependimento dentro do prazo legal de sete dias. Segundo a apuração, a marca teria resistido a atender solicitações feitas dentro do período previsto no Código de Defesa do Consumidor.
A fiscalização identificou ainda a ausência de informações obrigatórias para o comércio eletrônico, como endereço físico da empresa e e-mail de contato, o que também configura infração às normas vigentes.
A multa, no valor de R$ 1.566.416,66, foi calculada levando em consideração a gravidade das infrações, a vantagem obtida com as práticas irregulares e a condição econômica da empresa.