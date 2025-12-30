JUSTIÇA

Marca de Virgínia é multada em mais de R$ 1,5 milhão por irregularidades contra consumidores

Penalidade foi aplicada após denúncias de atraso na entrega, falhas no pós-venda e descumprimento do Código de Defesa do Consumidor

Heider Sacramento

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 17:12

WePink, de Virginia Crédito: Reprodução

A WePink, marca de cosméticos da influenciadora Virgínia Fonseca, foi multada em mais de R$ 1,5 milhão pelo Procon de São Paulo após uma série de irregularidades constatadas em fiscalização recente. A penalidade foi aplicada depois de diversas reclamações feitas por consumidores.

De acordo com o Procon SP, a empresa descumpriu prazos de entrega e, em alguns casos, deixou de enviar os produtos adquiridos pelos clientes. Também foram registradas falhas no atendimento pós-venda, com relatos de demora excessiva para estornos e substituições em situações de defeito.

WePink, de Virginia 1 de 5

Outro ponto apontado pelo órgão foi a dificuldade enfrentada por consumidores para exercer o direito de arrependimento dentro do prazo legal de sete dias. Segundo a apuração, a marca teria resistido a atender solicitações feitas dentro do período previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A fiscalização identificou ainda a ausência de informações obrigatórias para o comércio eletrônico, como endereço físico da empresa e e-mail de contato, o que também configura infração às normas vigentes.