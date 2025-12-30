Acesse sua conta
Nattan se pronuncia após polêmica envolvendo foto de Vini Jr. e Zé Felipe

Cantor esclarece uso de imagem criada por inteligência artificial e nega qualquer relação com término de Ana Castela e Zé Felipe

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 15:57

Nattan esclarece polêmica com foto de Vini Jr. e Zé Felipe e nega relação com término
Nattan esclarece polêmica com foto de Vini Jr. e Zé Felipe e nega relação com término Crédito: Reprodução

Nattan decidiu falar publicamente sobre a repercussão envolvendo uma imagem criada por inteligência artificial que reunia Vini Jr. e Zé Felipe. A montagem, publicada no último sábado, repercutiu nas redes sociais e gerou comentários e especulações entre fãs.

Em entrevista ao baiano Dinho Junior, o cantor garantiu que a postagem não causou mal-estar entre os envolvidos. Segundo ele, todos faziam parte de seu círculo de amizade e estavam cientes da brincadeira. Nattan afirmou ainda que avisou Zé Felipe antes de publicar a imagem.

O artista também comentou o término recente de Zé Felipe e Ana Castela, anunciado na última segunda-feira. Nattan fez questão de reforçar que a montagem não teve qualquer relação com o fim do namoro e descartou qualquer influência sua na decisão do casal.

Zé Felipe e Ana Castela

“Já vinha acontecendo muita coisa, muita exposição e muita polêmica. Eles acabaram se afastando, mas não tem nada a ver comigo. Eu sou a favor do amor”, disse o cantor.

A situação começou quando Nattan publicou uma foto ao lado de Vini Jr. usando como trilha sonora uma música de Zé Felipe. A escolha virou motivo de brincadeiras entre internautas. Em seguida, ele entrou no clima da repercussão e compartilhou a imagem gerada por inteligência artificial reunindo os dois famosos.

Apesar do burburinho, Vini Jr. reagiu de forma leve à postagem e chegou a elogiar o cantor, ajudando a amenizar o clima. Mesmo assim, a imagem acabou alimentando debates nas redes, especialmente após o anúncio do término de Zé Felipe e Ana Castela.

