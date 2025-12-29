Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Wesley Safadão abre o Réveillon Ayumar Trancoso com show disputado e presença de famosos

Primeira edição da festa reúne famosos, lota o Fly Club e estreia novo conceito de virada no litoral sul

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19:00

Wesley Safadão abre o Réveillon Ayumar Trancoso em noite disputada e cheia de famosos
Wesley Safadão abre o Réveillon Ayumar Trancoso em noite disputada e cheia de famosos Crédito: Divulgação

Um dos réveillons mais disputados do Brasil ganhou um novo capítulo com a estreia do Ayumar Trancoso. Realizado no Fly Club, no litoral sul da Bahia, o evento abriu oficialmente sua primeira edição com um show de Wesley Safadão que marcou a noite inaugural da celebração.

Responsável por comandar a festa de abertura, o cantor apresentou um repertório especial repleto de sucessos da carreira e animou o público durante a noite batizada de Ybáty o começo de um ciclo. Além de Safadão, a programação contou com apresentação do DJ Leo Cury e do cantor Jow, completando a trilha sonora da primeira noite do Ayumar.

Réveillon Ayumar Trancoso

Wesley Safadão e Carlinhos Maia por Divulgação
Carlinhos Maia por Divulgação
Wesley Safadão por Divulgação
Wesley Safadão por Divulgação
Wesley Safadão por Divulgação
José Loreto por Divulgação
Sheron Menezzes por Divulgação
Sheron Menezzes por Divulgação
1 de 8
Wesley Safadão e Carlinhos Maia por Divulgação

O evento reuniu um grande público e atraiu nomes conhecidos, como a atriz Sheron Menezzes, o ator José Loreto e o empresário e influenciador Carlinho Maia, que circularam pelo espaço e prestigiaram a estreia da festa.

A programação do Ayumar Trancoso segue intensa. A segunda noite, marcada para o dia 30 de dezembro, será comandada pela dupla Jorge e Mateus, mantendo a proposta de unir música de destaque, experiência exclusiva e cenário paradisíaco.

Em sua primeira edição, o Ayumar Trancoso já se consolida como um dos destinos mais desejados para quem busca iniciar 2026 com alto astral, cercado por gente bonita, atrações de peso e paisagem deslumbrante. Os convites seguem à venda pela plataforma Q2 Ingressos.

Leia mais

Imagem - Beyoncé se torna bilionária e entra para um grupo seleto da música mundial

Beyoncé se torna bilionária e entra para um grupo seleto da música mundial

Imagem - Léo Santana anuncia pausa na carreira em 2026 e explica decisão

Léo Santana anuncia pausa na carreira em 2026 e explica decisão

Imagem - Veja a lista completa de veteranos e famosos cotados para o BBB 26

Veja a lista completa de veteranos e famosos cotados para o BBB 26

Tags:

Wesley Safadão

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (31 de dezembro) avisa: 4 signos receberão anuncia visita espiritual e recado poderoso do Universo

Anjo da Guarda desta quarta (31 de dezembro) avisa: 4 signos receberão anuncia visita espiritual e recado poderoso do Universo
Imagem - Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade

Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade
Imagem - Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)