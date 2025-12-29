Wesley Safadão abre o Réveillon Ayumar Trancoso com show disputado e presença de famosos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19:00
Um dos réveillons mais disputados do Brasil ganhou um novo capítulo com a estreia do Ayumar Trancoso. Realizado no Fly Club, no litoral sul da Bahia, o evento abriu oficialmente sua primeira edição com um show de Wesley Safadão que marcou a noite inaugural da celebração.
Responsável por comandar a festa de abertura, o cantor apresentou um repertório especial repleto de sucessos da carreira e animou o público durante a noite batizada de Ybáty o começo de um ciclo. Além de Safadão, a programação contou com apresentação do DJ Leo Cury e do cantor Jow, completando a trilha sonora da primeira noite do Ayumar.
Réveillon Ayumar Trancoso
O evento reuniu um grande público e atraiu nomes conhecidos, como a atriz Sheron Menezzes, o ator José Loreto e o empresário e influenciador Carlinho Maia, que circularam pelo espaço e prestigiaram a estreia da festa.
A programação do Ayumar Trancoso segue intensa. A segunda noite, marcada para o dia 30 de dezembro, será comandada pela dupla Jorge e Mateus, mantendo a proposta de unir música de destaque, experiência exclusiva e cenário paradisíaco.
Em sua primeira edição, o Ayumar Trancoso já se consolida como um dos destinos mais desejados para quem busca iniciar 2026 com alto astral, cercado por gente bonita, atrações de peso e paisagem deslumbrante. Os convites seguem à venda pela plataforma Q2 Ingressos.