CONTAGEM REGRESSIVA

Wesley Safadão abre o Réveillon Ayumar Trancoso com show disputado e presença de famosos

Primeira edição da festa reúne famosos, lota o Fly Club e estreia novo conceito de virada no litoral sul

Heider Sacramento

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19:00

Wesley Safadão abre o Réveillon Ayumar Trancoso em noite disputada e cheia de famosos Crédito: Divulgação

Um dos réveillons mais disputados do Brasil ganhou um novo capítulo com a estreia do Ayumar Trancoso. Realizado no Fly Club, no litoral sul da Bahia, o evento abriu oficialmente sua primeira edição com um show de Wesley Safadão que marcou a noite inaugural da celebração.

Responsável por comandar a festa de abertura, o cantor apresentou um repertório especial repleto de sucessos da carreira e animou o público durante a noite batizada de Ybáty o começo de um ciclo. Além de Safadão, a programação contou com apresentação do DJ Leo Cury e do cantor Jow, completando a trilha sonora da primeira noite do Ayumar.

Réveillon Ayumar Trancoso 1 de 8

O evento reuniu um grande público e atraiu nomes conhecidos, como a atriz Sheron Menezzes, o ator José Loreto e o empresário e influenciador Carlinho Maia, que circularam pelo espaço e prestigiaram a estreia da festa.

A programação do Ayumar Trancoso segue intensa. A segunda noite, marcada para o dia 30 de dezembro, será comandada pela dupla Jorge e Mateus, mantendo a proposta de unir música de destaque, experiência exclusiva e cenário paradisíaco.