Beyoncé se torna bilionária e entra para um grupo seleto da música mundial

Turnê Cowboy Carter acelera ganhos, fortalece negócios e amplia o impacto cultural da artista

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 18:42

Beyoncé entra para o seleto grupo de artistas bilionários da música mundial Crédito: Reprodução

Beyoncé atingiu um novo patamar na indústria do entretenimento ao se tornar oficialmente bilionária, de acordo com levantamento da revista Forbes. O feito coloca a cantora em um grupo restrito de artistas que ultrapassaram a marca de US$ 1 bilhão em patrimônio, ao lado de nomes como Taylor Swift, Bruce Springsteen, Rihanna e Jay-Z.

O avanço financeiro vem na esteira da Cowboy Carter Tour, que marcou uma das fases mais audaciosas da carreira da artista. O projeto não apenas reposicionou a estética country dentro do pop internacional como também se transformou em um sucesso comercial de grandes proporções.

Dados da Forbes apontam que a turnê arrecadou mais de US$ 400 milhões em bilheteria, tornando-se a mais lucrativa da história dentro do gênero country. O montante considera apenas a venda de ingressos e não inclui outras fontes de receita geradas em torno dos shows.

Além do palco, a turnê impulsionou ganhos expressivos com produtos oficiais. A estimativa é de que mais de US$ 50 milhões tenham sido somados apenas com merchandising, ampliando ainda mais o impacto financeiro do projeto. A parceria com a Live Nation permitiu que o espetáculo alcançasse arenas e estádios em escala global.

O desempenho confirma uma característica que acompanha Beyoncé há anos. Seus lançamentos extrapolam o formato musical e se transformam em eventos culturais capazes de mobilizar público, mídia e mercado ao mesmo tempo.

A construção da fortuna também passa pelos negócios fora da música. A cantora investe em uma linha de produtos capilares voltada para cabelos crespos e cacheados e é sócia de uma marca de uísque premium que vem ganhando espaço no mercado internacional.

Outro capítulo dessa trajetória empresarial foi a Ivy Park, marca esportiva criada em parceria com a Adidas e encerrada em 2024. Mesmo com o fim das atividades, a grife teve papel estratégico na consolidação da imagem de Beyoncé como empresária e referência de estilo.

O catálogo musical segue como uma das bases mais sólidas do patrimônio da artista. Segundo a Forbes, suas músicas acumulam mais de 32 bilhões de reproduções apenas no Spotify. Entre os maiores sucessos, Halo aparece como um dos destaques, com números que seguem gerando receita constante ao longo dos anos.

A organização desse império ganhou força a partir de 2010, quando Beyoncé criou a Parkwood Entertainment. A empresa passou a concentrar decisões criativas e financeiras, abrangendo desde álbuns e turnês até filmes e projetos audiovisuais, garantindo maior controle e rentabilidade.

Para além do valor financeiro, o status de bilionária reforça o alcance da cantora como símbolo cultural global. Ao longo de mais de duas décadas, Beyoncé transformou carreira em patrimônio e influência em legado, consolidando um modelo de sucesso que vai além da música.

