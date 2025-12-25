NATAL LUXUOSO

Como é a decoração de Natal nas mansões dos famosos

Carla Díaz, Ana Paula Siebert, Cauã Reymond e outros famosos celebram o clima natalino em casa

Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos Crédito: Reprodução

O clima natalino está no ar na casa de muitos famosos. Nas redes sociais, celebridades compartilharam como decoraram suas árvores de Natal, revelando estilos que vão do clássico ao moderno, sempre com toques pessoais e afetivos.

Carla Díaz apostou no visual tradicional e escolheu o clássico vermelho e verde como base da decoração. A árvore ganhou laços em estampa xadrez, além de enfeites como Papai Noel e urso polar, criando uma atmosfera aconchegante e nostálgica, típica das festas natalinas.

Já Ana Paula Siebert preferiu uma árvore farta em detalhes. Ao lado da filha, Vicky Justus, de 5 anos, a influenciadora montou um pinheiro com bolas brancas e vermelhas, misturando peças metálicas e de tecido. A decoração se espalhou pela casa, com almofadas temáticas e até um Papai Noel de quase dois metros, reforçando o clima lúdico da data.

Grávida, Mariana Rios trouxe ainda mais simbolismo para a decoração. Ao lado do noivo, Juca Diniz, ela escolheu bolas douradas e colocou um grande urso de veludo vermelho como destaque ao lado da árvore. No topo, uma estrela luminosa personalizada com o nome do filho que esperam, Palo, marcou o primeiro Natal da nova fase do casal.

Cauã Reymond decidiu fugir completamente do tradicional. O ator montou sua árvore com predominância de azul e dourado, incluindo até um Papai Noel com roupa azul, criando um visual sofisticado e fora do óbvio.

Para o primeiro Natal com a filha Clara, Graciele Lacerda investiu em uma decoração mais afetiva. A árvore montada na mansão onde vive com Zezé Di Camargo ganhou vários ursos de pelúcia, reforçando o clima familiar e delicado da celebração.