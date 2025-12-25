Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a decoração de Natal nas mansões dos famosos

Carla Díaz, Ana Paula Siebert, Cauã Reymond e outros famosos celebram o clima natalino em casa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 10:30

Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos Crédito: Reprodução

O clima natalino está no ar na casa de muitos famosos. Nas redes sociais, celebridades compartilharam como decoraram suas árvores de Natal, revelando estilos que vão do clássico ao moderno, sempre com toques pessoais e afetivos.

Carla Díaz apostou no visual tradicional e escolheu o clássico vermelho e verde como base da decoração. A árvore ganhou laços em estampa xadrez, além de enfeites como Papai Noel e urso polar, criando uma atmosfera aconchegante e nostálgica, típica das festas natalinas.

Já Ana Paula Siebert preferiu uma árvore farta em detalhes. Ao lado da filha, Vicky Justus, de 5 anos, a influenciadora montou um pinheiro com bolas brancas e vermelhas, misturando peças metálicas e de tecido. A decoração se espalhou pela casa, com almofadas temáticas e até um Papai Noel de quase dois metros, reforçando o clima lúdico da data.

Decoração de Natal dos Famosos

Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
1 de 9
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução

Grávida, Mariana Rios trouxe ainda mais simbolismo para a decoração. Ao lado do noivo, Juca Diniz, ela escolheu bolas douradas e colocou um grande urso de veludo vermelho como destaque ao lado da árvore. No topo, uma estrela luminosa personalizada com o nome do filho que esperam, Palo, marcou o primeiro Natal da nova fase do casal.

Cauã Reymond decidiu fugir completamente do tradicional. O ator montou sua árvore com predominância de azul e dourado, incluindo até um Papai Noel com roupa azul, criando um visual sofisticado e fora do óbvio.

Para o primeiro Natal com a filha Clara, Graciele Lacerda investiu em uma decoração mais afetiva. A árvore montada na mansão onde vive com Zezé Di Camargo ganhou vários ursos de pelúcia, reforçando o clima familiar e delicado da celebração.

No apartamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes, em São Paulo, a árvore trouxe bolas vermelhas, douradas e verdes, mas com um tema inusitado. Zoe, de 6 anos, participou da montagem e ajudou a escolher o conceito da decoração, inspirado em cães, com cachorrinhos de pelúcia espalhados pelo pinheiro.

Leia mais

Imagem - Como é a Pousada Maria Flor de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Como é a Pousada Maria Flor de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Imagem - Como era a mansão de luxo apresentada por arquitetos que João Gomes decidiu recusar

Como era a mansão de luxo apresentada por arquitetos que João Gomes decidiu recusar

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Tags:

Natal

Mais recentes

Imagem - Apresentadora desabafa após demissão às vésperas do Natal e lamenta: 'Não pude me despedir'

Apresentadora desabafa após demissão às vésperas do Natal e lamenta: 'Não pude me despedir'
Imagem - Todo mundo fala em caminhar depois dos 60, mas os médicos recomendam esse outro exercício

Todo mundo fala em caminhar depois dos 60, mas os médicos recomendam esse outro exercício
Imagem - Christiane Torloni vai entrar no BBB 26? Assessoria se pronuncia sobre rumor; veja

Christiane Torloni vai entrar no BBB 26? Assessoria se pronuncia sobre rumor; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
01

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde

Imagem - Crianças tentam defender mãe e são mortas a marretadas pelo padrasto
02

Crianças tentam defender mãe e são mortas a marretadas pelo padrasto

Imagem - Do caos à abundância: 5 signos que vão sentir o bolso crescer e ficar ricos em 2026
03

Do caos à abundância: 5 signos que vão sentir o bolso crescer e ficar ricos em 2026

Imagem - Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos: 'Lembrar do que importa'; veja fotos
04

Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos: 'Lembrar do que importa'; veja fotos