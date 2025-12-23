HOSPEDAGEM DE LUXO

Como é a Pousada Maria Flor de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Projeto mais exclusivo do casal tem diárias a partir de R$ 2.200 e aposta em sofisticação e silêncio

Heider Sacramento

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 10:30

PMaria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha Crédito: Reprodução

A Pousada Maria Flor é o segundo empreendimento de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha e representa um passo além na proposta de exclusividade. Também situada em Floresta Nova, a pousada tem arquitetura contemporânea e foco em uma experiência premium voltada ao descanso e à contemplação.

O projeto aposta em design moderno, decoração minimalista e atenção aos detalhes. As suítes variam de categoria e algumas oferecem vista para o mar ou para o jardim. Os quartos contam com enxoval de alto padrão, amenities selecionados e acabamentos sofisticados, reforçando a sensação de hotel boutique de luxo.

A estrutura inclui piscina, espaços de convivência elegantes e atendimento altamente personalizado. Um dos destaques é o café da manhã artesanal, preparado com ingredientes brasileiros e, sempre que possível, de produção local, valorizando a experiência gastronômica logo no início do dia.

Os valores refletem esse posicionamento mais exclusivo. As diárias costumam começar em torno de R$ 2.200 e podem ultrapassar R$ 3.000, dependendo do tipo de suíte, da vista e do período da hospedagem. Em datas especiais e na alta temporada, os preços sobem significativamente.