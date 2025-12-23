Como é a Pousada Maria Flor de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 10:30
A Pousada Maria Flor é o segundo empreendimento de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha e representa um passo além na proposta de exclusividade. Também situada em Floresta Nova, a pousada tem arquitetura contemporânea e foco em uma experiência premium voltada ao descanso e à contemplação.
O projeto aposta em design moderno, decoração minimalista e atenção aos detalhes. As suítes variam de categoria e algumas oferecem vista para o mar ou para o jardim. Os quartos contam com enxoval de alto padrão, amenities selecionados e acabamentos sofisticados, reforçando a sensação de hotel boutique de luxo.
Pausada Maria Flor
A estrutura inclui piscina, espaços de convivência elegantes e atendimento altamente personalizado. Um dos destaques é o café da manhã artesanal, preparado com ingredientes brasileiros e, sempre que possível, de produção local, valorizando a experiência gastronômica logo no início do dia.
Os valores refletem esse posicionamento mais exclusivo. As diárias costumam começar em torno de R$ 2.200 e podem ultrapassar R$ 3.000, dependendo do tipo de suíte, da vista e do período da hospedagem. Em datas especiais e na alta temporada, os preços sobem significativamente.
Com proposta mais silenciosa e refinada, a Maria Flor é indicada principalmente para casais e viajantes que buscam sofisticação máxima, conforto elevado e uma estadia mais sensorial em Noronha.