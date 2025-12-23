Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a Pousada Maria Flor de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Projeto mais exclusivo do casal tem diárias a partir de R$ 2.200 e aposta em sofisticação e silêncio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 10:30

PMaria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha
PMaria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha Crédito: Reprodução

A Pousada Maria Flor é o segundo empreendimento de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha e representa um passo além na proposta de exclusividade. Também situada em Floresta Nova, a pousada tem arquitetura contemporânea e foco em uma experiência premium voltada ao descanso e à contemplação.

O projeto aposta em design moderno, decoração minimalista e atenção aos detalhes. As suítes variam de categoria e algumas oferecem vista para o mar ou para o jardim. Os quartos contam com enxoval de alto padrão, amenities selecionados e acabamentos sofisticados, reforçando a sensação de hotel boutique de luxo.

Pausada Maria Flor

Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
1 de 38
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking

A estrutura inclui piscina, espaços de convivência elegantes e atendimento altamente personalizado. Um dos destaques é o café da manhã artesanal, preparado com ingredientes brasileiros e, sempre que possível, de produção local, valorizando a experiência gastronômica logo no início do dia.

Os valores refletem esse posicionamento mais exclusivo. As diárias costumam começar em torno de R$ 2.200 e podem ultrapassar R$ 3.000, dependendo do tipo de suíte, da vista e do período da hospedagem. Em datas especiais e na alta temporada, os preços sobem significativamente.

Com proposta mais silenciosa e refinada, a Maria Flor é indicada principalmente para casais e viajantes que buscam sofisticação máxima, conforto elevado e uma estadia mais sensorial em Noronha.

Leia mais

Imagem - Como era a mansão de luxo apresentada por arquitetos que João Gomes decidiu recusar

Como era a mansão de luxo apresentada por arquitetos que João Gomes decidiu recusar

Imagem - Como é a mansão de Ana Hickmann avaliada em R$ 40 milhões com elevador, sala enorme e estrutura de resort

Como é a mansão de Ana Hickmann avaliada em R$ 40 milhões com elevador, sala enorme e estrutura de resort

Imagem - Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo

Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo

Tags:

Giovanna Ewbank Fernando de Noronha Bruno Gagliasso Pousada Maria Flor

Mais recentes

Imagem - Cristiano expõe crise de Zé Neto e revela ultimato que quase acabou com a dupla: 'Ou você para ou acabou'

Cristiano expõe crise de Zé Neto e revela ultimato que quase acabou com a dupla: 'Ou você para ou acabou'
Imagem - Anjo da Separação alerta casais de 3 signos hoje (23 de de setembro): o término pode estar próximo

Anjo da Separação alerta casais de 3 signos hoje (23 de de setembro): o término pode estar próximo
Imagem - 3 signos vão tomar grandes decisões antes de 2025 acabar

3 signos vão tomar grandes decisões antes de 2025 acabar

MAIS LIDAS

Imagem - Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo
01

Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo

Imagem - 4 signos vão passar por provas decisivas do universo em 2026, mas recompensa é gigante
02

4 signos vão passar por provas decisivas do universo em 2026, mas recompensa é gigante

Imagem - Festival anuncia shows de Tomate, Banda Eva e Thiago Aquino de graça em Salvador
03

Festival anuncia shows de Tomate, Banda Eva e Thiago Aquino de graça em Salvador

Imagem - Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)
04

Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)