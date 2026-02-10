Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Comunicado obtido por colunista detalha troca de diretores e estratégia para ampliar alcance do programa de Eliana

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 21:06

Eliana prepara estreia na Globo com programa sem auditório e formato fechado
Movimentação interna reposiciona Eliana e muda comando dos auditórios Crédito: Reprodução/Instagram

Um comunicado interno que circulou nos Estúdios Globo revelou ajustes importantes nos bastidores do entretenimento da emissora e colocou o nome de Eliana novamente no centro das decisões estratégicas. O documento, obtido pela coluna de Carla Bittencourt, detalha a reorganização de cargos e confirma a criação de um spin-off do programa da apresentadora no GNT.

Segundo a mensagem, assinada pelo diretor dos Estúdios Globo, Amauri Soares, o programa Em Família com Eliana, já previsto na grade da TV aberta, também ganhará uma versão no canal pago. A expansão reforça o interesse do grupo em ampliar a presença da atração em diferentes plataformas e dialogar com públicos distintos.

O comunicado também oficializa mudanças na direção artística. Geninho Simonetti assume o comando do projeto de Eliana, deixando a Direção Artística do Caldeirão, que passa a ser liderada por Bernardo Portugal. O diretor, com experiência em grandes formatos de auditório, inicia imediatamente no programa de Marcos Mion.

Os programas apresentados por Eliana

Festolândia (SBT, 1991) - Foi o primeiro programa de Eliana na TV, com apenas 18 anos, substituindo a apresentadora Mariane. O programa infantil teve curta duração, mas marcou o início de sua carreira. por Reprodução
Sessão Desenho (SBT, 1991–1993) - Após o fim do Festolândia, Eliana passou a apresentar blocos de desenhos animados, criando vínculo com o público infantil. por Reprodução
Bom Dia & Cia (SBT, 1993–1997) - Programa matinal que misturava desenhos, brincadeiras e participação por telefone, consolidando Eliana como uma das principais apresentadoras infantis da época. por Reprodução
Eliana & Cia (SBT, 1997–1998) - Evolução do "Bom Dia & Cia", com mais quadros ao vivo e cenário colorido, reforçando a presença de Eliana no segmento infantil. por Reprodução
Eliana & Alegria (Record, 1998–2003) -Programa infantil na Record TV, onde Eliana interagia com personagens e crianças, mantendo sua popularidade entre o público jovem. por Reprodução
Eliana no Parque (Record, 2003–2004) - Game show voltado para o público infanto-juvenil, exibido aos domingos, com atividades e competições ao ar livre. por Reprodução
Tudo é Possível (2005–2009) - Eliana apresentou o dominical da Record TV, que unia música, competições e entrevistas, marcando sua fase antes do retorno ao SBT. por Reprodução
Programa Eliana (SBT, 2005–2024) - Retorno de Eliana ao SBT com um programa de auditório, com plateia e diversos quadros, consolidando sua posição como uma das principais apresentadoras dominicais. por Reprodução
The Masked Singer Brasil (Globo, 2024) - Apresentadora da quinta temporada do reality show de cantores mascarados, exibido pela TV Globo. por Reprodução
Saia Justa (GNT, 2024–presente) - Participação como apresentadora no talk show do canal GNT, substituindo Astrid Fontenelle e dividindo o sofá com outras apresentadoras. por Reprodução
1 de 10
Festolândia (SBT, 1991) - Foi o primeiro programa de Eliana na TV, com apenas 18 anos, substituindo a apresentadora Mariane. O programa infantil teve curta duração, mas marcou o início de sua carreira. por Reprodução

Com a movimentação, Bernardo deixa o cargo de Diretor de Talentos Artísticos dos Estúdios Globo. A transição será feita nos próximos dias, e o nome do substituto ainda não foi divulgado internamente.

Tanto o programa de Eliana quanto o Caldeirão seguem sob a supervisão da Direção do Gênero Auditório, comandada por Mônica Almeida. No texto, a emissora destaca que as mudanças fazem parte de um reposicionamento interno voltado ao fortalecimento dos programas de auditório e à reorganização criativa da grade.

Leia mais

Imagem - BBB 26 pode levar participantes para camarote na Sapucaí após 16 anos sem saídas externas

BBB 26 pode levar participantes para camarote na Sapucaí após 16 anos sem saídas externas

Imagem - Belo vira alvo de nova ação judicial ligada à dívida milionária com Denílson

Belo vira alvo de nova ação judicial ligada à dívida milionária com Denílson

Imagem - MC Carol pede apoio financeiro após assalto a caminho de show

MC Carol pede apoio financeiro após assalto a caminho de show

Tags:

Eliana Globo

Mais recentes

Imagem - O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página

O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página
Imagem - O dia de hoje (11 de fevereiro) coloca desejos em confronto e pede decisões que não podem mais ser adiadas

O dia de hoje (11 de fevereiro) coloca desejos em confronto e pede decisões que não podem mais ser adiadas
Imagem - 3 signos veem a vida finalmente melhorar ao encerrar ciclos a partir de hoje (10 de fevereiro)

3 signos veem a vida finalmente melhorar ao encerrar ciclos a partir de hoje (10 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores
01

Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Imagem - Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA
02

Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
03

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Imagem - Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval
04

Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval