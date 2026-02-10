Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 21:06
Um comunicado interno que circulou nos Estúdios Globo revelou ajustes importantes nos bastidores do entretenimento da emissora e colocou o nome de Eliana novamente no centro das decisões estratégicas. O documento, obtido pela coluna de Carla Bittencourt, detalha a reorganização de cargos e confirma a criação de um spin-off do programa da apresentadora no GNT.
Segundo a mensagem, assinada pelo diretor dos Estúdios Globo, Amauri Soares, o programa Em Família com Eliana, já previsto na grade da TV aberta, também ganhará uma versão no canal pago. A expansão reforça o interesse do grupo em ampliar a presença da atração em diferentes plataformas e dialogar com públicos distintos.
O comunicado também oficializa mudanças na direção artística. Geninho Simonetti assume o comando do projeto de Eliana, deixando a Direção Artística do Caldeirão, que passa a ser liderada por Bernardo Portugal. O diretor, com experiência em grandes formatos de auditório, inicia imediatamente no programa de Marcos Mion.
Os programas apresentados por Eliana
Com a movimentação, Bernardo deixa o cargo de Diretor de Talentos Artísticos dos Estúdios Globo. A transição será feita nos próximos dias, e o nome do substituto ainda não foi divulgado internamente.
Tanto o programa de Eliana quanto o Caldeirão seguem sob a supervisão da Direção do Gênero Auditório, comandada por Mônica Almeida. No texto, a emissora destaca que as mudanças fazem parte de um reposicionamento interno voltado ao fortalecimento dos programas de auditório e à reorganização criativa da grade.