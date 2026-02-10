BASTIDORES DA TV

Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Comunicado obtido por colunista detalha troca de diretores e estratégia para ampliar alcance do programa de Eliana

Heider Sacramento

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 21:06

Movimentação interna reposiciona Eliana e muda comando dos auditórios Crédito: Reprodução/Instagram

Um comunicado interno que circulou nos Estúdios Globo revelou ajustes importantes nos bastidores do entretenimento da emissora e colocou o nome de Eliana novamente no centro das decisões estratégicas. O documento, obtido pela coluna de Carla Bittencourt, detalha a reorganização de cargos e confirma a criação de um spin-off do programa da apresentadora no GNT.

Segundo a mensagem, assinada pelo diretor dos Estúdios Globo, Amauri Soares, o programa Em Família com Eliana, já previsto na grade da TV aberta, também ganhará uma versão no canal pago. A expansão reforça o interesse do grupo em ampliar a presença da atração em diferentes plataformas e dialogar com públicos distintos.

O comunicado também oficializa mudanças na direção artística. Geninho Simonetti assume o comando do projeto de Eliana, deixando a Direção Artística do Caldeirão, que passa a ser liderada por Bernardo Portugal. O diretor, com experiência em grandes formatos de auditório, inicia imediatamente no programa de Marcos Mion.

Com a movimentação, Bernardo deixa o cargo de Diretor de Talentos Artísticos dos Estúdios Globo. A transição será feita nos próximos dias, e o nome do substituto ainda não foi divulgado internamente.