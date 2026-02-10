JUSTIÇA

Belo vira alvo de nova ação judicial ligada à dívida milionária com Denílson

Advogado que atuou no acordo com o ex-jogador cobra honorários e pede bloqueio de bens do cantor

Heider Sacramento

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20:12

Belo volta aos holofotes após nova ação judicial ligada à antiga dívida com Denílson Crédito: Reprodução

O cantor Belo voltou a ter o nome envolvido em uma disputa judicial relacionada à antiga dívida milionária com o ex-jogador Denílson. Desta vez, a ação não parte do pentacampeão, mas do advogado que representou o artista no processo e agora cobra o pagamento de honorários advocatícios.

Segundo reportagem do Terra, o advogado Marcelo Epifânio Rodrigues Passos entrou com uma ação na última sexta-feira (6), no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele afirma que atuou na negociação que reduziu a dívida de Belo com Denílson de cerca de R$ 8 milhões para R$ 2,7 milhões, mas não recebeu os valores acordados ao fim do processo.

De acordo com a defesa, o trabalho incluiu a celebração do acordo, custos processuais e a liberação de créditos junto à TV Globo, relacionados à participação de Belo no Dança dos Famosos. Mesmo após o encerramento definitivo da disputa em dezembro de 2023, com o trânsito em julgado decretado pela Justiça, os honorários não teriam sido quitados.

Na petição, os advogados de Rodrigues Passos afirmam que foram feitas diversas tentativas de acordo extrajudicial, incluindo uma notificação judicial em dezembro de 2025. O texto cita que "empreendeu todas as formas imagináveis para uma solução amigável".

"Por fim, o artigo 25 estabelece que findo o trabalho, pelo Trânsito em Julgado, nasce a obrigação de saldar o êxito contratualmente previsto", diz um trecho da ação, assinada pelo escritório de Antonio Claramunt.

Com juros e correção monetária, o valor cobrado chega a R$ 224.208,77. Caso não haja pagamento, a defesa solicita o bloqueio de bens do cantor.

A assessoria de Belo não se manifestou até a publicação.

Relembre o caso Belo e Denílson

A disputa entre Belo e Denílson começou no fim dos anos 1990, quando o ex-jogador adquiriu os direitos da banda Soweto, na época liderada pelo cantor. Em 2000, Belo deixou o grupo para seguir carreira solo, o que motivou Denílson a entrar na Justiça alegando quebra de contrato e prejuízos financeiros.

A defesa do artista sempre sustentou que ele não reconhecia Denílson como detentor dos direitos da banda e que nunca recebeu apoio financeiro do ex-atleta. Ainda assim, após anos de tramitação, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a validade do contrato e determinou o pagamento de uma indenização inicial de R$ 388 mil.