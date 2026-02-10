3 signos veem a vida finalmente melhorar ao encerrar ciclos a partir de hoje (10 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 23:23
À medida que o dia termina, a Lua Minguante nos lembra que para algo novo nascer, algo antigo precisa ser enterrado. Capricórnio, sua força hoje está no invisível. O que você planejou em isolamento e a oração/meditação feita agora terão um impacto gigante no seu futuro. O silêncio é o seu solo mais fértil.
Escorpião e Sagitário encerram o dia com a sensação de dever cumprido ao soltarem crenças que os limitavam. É um momento de regeneração profunda. Ao descartar a imagem antiga de si mesmo, você abre espaço para a nova versão que surgirá em breve. O alívio de "não ter que carregar o mundo" é o maior presente que os astros te dão nesta noite.
A vida melhora quando paramos de lutar contra o que já não nos pertence. Use os últimos momentos desta terça para agradecer pelas lições do passado e para limpar o seu altar interno. O desapego não é perda, é espaço.
Amanhã será um novo dia, mas a paz que você cultiva hoje é o que determinará a qualidade dos seus próximos passos. Durma com a mente limpa e o coração leve. O universo já está trabalhando nas respostas que você buscou.