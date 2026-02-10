ASTROLOGIA

3 signos veem a vida finalmente melhorar ao encerrar ciclos a partir de hoje (10 de fevereiro)

Saiba como a energia de Sagitário ajuda os signos a soltarem o passado para prosperar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 23:23

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

À medida que o dia termina, a Lua Minguante nos lembra que para algo novo nascer, algo antigo precisa ser enterrado. Capricórnio, sua força hoje está no invisível. O que você planejou em isolamento e a oração/meditação feita agora terão um impacto gigante no seu futuro. O silêncio é o seu solo mais fértil.



Escorpião e Sagitário encerram o dia com a sensação de dever cumprido ao soltarem crenças que os limitavam. É um momento de regeneração profunda. Ao descartar a imagem antiga de si mesmo, você abre espaço para a nova versão que surgirá em breve. O alívio de "não ter que carregar o mundo" é o maior presente que os astros te dão nesta noite.

A vida melhora quando paramos de lutar contra o que já não nos pertence. Use os últimos momentos desta terça para agradecer pelas lições do passado e para limpar o seu altar interno. O desapego não é perda, é espaço.

