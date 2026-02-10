Acesse sua conta
3 signos veem a vida finalmente melhorar ao encerrar ciclos a partir de hoje (10 de fevereiro)

Saiba como a energia de Sagitário ajuda os signos a soltarem o passado para prosperar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 23:23

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

À medida que o dia termina, a Lua Minguante nos lembra que para algo novo nascer, algo antigo precisa ser enterrado. Capricórnio, sua força hoje está no invisível. O que você planejou em isolamento e a oração/meditação feita agora terão um impacto gigante no seu futuro. O silêncio é o seu solo mais fértil.

Escorpião e Sagitário encerram o dia com a sensação de dever cumprido ao soltarem crenças que os limitavam. É um momento de regeneração profunda. Ao descartar a imagem antiga de si mesmo, você abre espaço para a nova versão que surgirá em breve. O alívio de "não ter que carregar o mundo" é o maior presente que os astros te dão nesta noite.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

A vida melhora quando paramos de lutar contra o que já não nos pertence. Use os últimos momentos desta terça para agradecer pelas lições do passado e para limpar o seu altar interno. O desapego não é perda, é espaço.

Amanhã será um novo dia, mas a paz que você cultiva hoje é o que determinará a qualidade dos seus próximos passos. Durma com a mente limpa e o coração leve. O universo já está trabalhando nas respostas que você buscou.

