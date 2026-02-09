CARNAVAL

O Kanalha e Marina Sena juntos no Carnaval de Salvador 2026; saiba detalhes

Após estreia com Ivete, Marina Sena retorna ao Carnaval de Salvador em ação especial

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 09:57

O Kanalha e Marina Sena Crédito: Divulgação

Pode anotar aí: Marina Sena está cada vez mais em casa na Bahia, e o Carnaval de Salvador vai provar isso mais uma vez. A cantora vai dividir o comando de um trio elétrico com O Kanalha na quinta-feira do Carnaval de 2026, no circuito Barra-Ondina, em uma ação especial promovida pela Club Social.

A informação, apurada com exclusividade pela coluna de Kadu Brandão, confirma o retorno de Marina ao trio elétrico depois de uma sequência intensa de apresentações em Salvador. Menos de um mês após subir ao palco com a turnê Marinada na capital baiana, e após ter passado pela cidade com a turnê Coisas Naturais no ano passado, a artista agora mergulha de vez na maior festa de rua do planeta.

A participação de Marina está prevista para a parte final do circuito, ao lado de O Kanalha, um dos artistas que mais têm se destacado na música baiana nos últimos tempos, a cantora promete um encontro potente.

Essa será a segunda vez que Marina Sena participa de um trio elétrico no Carnaval de Salvador. A estreia aconteceu em 2024, quando ela dividiu o microfone com ninguém menos que Ivete Sangalo.

Confira quais serão os ônibus com circulação 24 horas durante o Carnaval 1 de 17

Além do trio, a presença da artista em Salvador faz parte de uma ação mais ampla da Club Social durante o Carnaval. A marca patrocina o Bloco do Kanalha e também marca presença no Camarote Salvador, com um mirante personalizado e um palco que leva seu nome. Marina também estará no espaço vip a convite da empresa.