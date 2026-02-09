Acesse sua conta
Xanddy comanda a “Melhor Segunda-feira do Mundo” no pré-Carnaval de Salvador

Concentração está marcada para o fim da tarde, por volta das 18h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 06:55

Xanddy Harmonia foi internado em Salvador com gastroenterite infecciosa
Xanddy Harmonia foi internado em Salvador com gastroenterite infecciosa Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Xanddy Harmonia anima hoje (9) os foliões no pré-Carnaval de Salvador com a Melhor Segunda-feira do Mundo, no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra). Neste terceiro dia de festa, após o Fuzuê e o Furdunço realizados no fim de semana, a concentração está marcada para o fim da tarde, por volta das 18h, no Morro do Gato.

A programação segue na terça-feira (10) com o Pipoco, comandado por Léo Santana, e continua na quarta-feira (11) com blocos populares, como o Habeas Copos, reunindo fanfarras, blocos de chão e manifestações culturais que aquecem o Carnaval oficial antes mesmo de começar.

Carnaval 2026: confira as atrações confirmadas para o Circuito Dodô, na Barra/Ondina

Atrações do Circuito Dodô por Reprodução
Grandes atrações do Circuito Dodô por Reprodução
Grandes atrações do Circuito Dodô por Reprodução
1 de 3
Atrações do Circuito Dodô por Reprodução

Carnaval 2026: confira as atrações confirmadas para o circuito Osmar, no Campo Grande

Atrações no circuito Osmar por Reprodução
Atrações no circuito Osmar por Reprodução
Atrações no circuito Osmar por Reprodução
Grandes atrações do circuito Osmar por Reprodução
Atrações no circuito Osmar por Reprodução
1 de 5
Atrações no circuito Osmar por Reprodução

Festas provocam mudanças no trânsito da Barra e Ondina; confira

Serão instaladas Barreiras Fixas (BF) a partir das 10h da segunda e da terça-feira, nas seguintes vias:

BF 01 Av. Almirante Marques de Leão com Largo do Farol da Barra

BF 02 Avenida Oceânica com Rua Dom Marcos Teixeira

BF 03 Avenida Oceânica com Rua Alfredo Magalhães

BF 04 Rua Alfredo Magalhães com Rua Afonso Celso

BF 05 Avenida Oceânica com Rua Professor Lemos de Brito

BF 06 Travessa Marquês de Leão com Rua Afonso Celso

BF 07 Avenida Oceânica com Rua Francisco Otaviano

BF 08 Avenida Oceânica com Rua Professor Fernando Luz

BF 09 Avenida Oceânica com Rua Leoni Ramos

BF 10 Avenida Oceânica com Rua Doutor Artur Neiva

BF 11 Avenida Oceânica com Rua Carlos Chiacchio

BF 12 Avenida Oceânica com Rua José Sátiro de Oliveira, parte baixa

BF 13 Avenida Oceânica com acesso à Via Marginal, antigo Salvador Praia Hotel, nos dois retornos

Além disso, serão instaladas Barreiras Móveis (BM) a partir das 15h, nos dois dias, nas seguintes vias:

BM 01 Avenida Sete de Setembro com Porto da Barra

BM 02 Rua Barão de Itapoan com Rua Barão de Sergy

BM 03 Rua César Zama com Rua Marquês de Caravelas e Alameda Antunes

BM 04 Rua Miguel Burnier com Rua Marquês de Caravelas e Rua Afonso Celso

BM 05 Rua Marquês de Caravelas com Avenida Almirante Marques de Leão

BM 06 Rua Airosa Galvão com Rua Miguel Burnier

BM 07 Avenida Centenário, último retorno

BM 08 Rua Professor Sabino Silva com Rua José Sátiro de Oliveira

BM 09 Avenida Oceânica com Largo do Lamarão

A Prefeitura de Salvador informou que ficam proibidos o estacionamento e a circulação de veículos na segunda e terça-feira, das 16h à 1h do dia seguinte, no Largo do Farol da Barra e na Avenida Oceânica, no trecho entre o Largo do Farol da Barra e o Largo do Camarão.

Os veículos que costumam trafegar pelo trecho interditado terão como opção, no sentido Barra/Ondina, as ruas Afonso Celso e Miguel Burnier, a Avenida Centenário e a Rua Professor Sabino Silva.

Já no sentido Ondina/Barra, o tráfego será desviado pela Avenida Milton Santos, Rua Doutor Oswaldo Ribeiro, via marginal da Avenida Oceânica, Rua Professor Sabino Silva, Rua Comendador Francisco Pedreira, Avenida Centenário, Rua Augusto Frederico Schmidt e Rua Marquês de Caravelas.

O valor da tarifa do Zona Azul será de R$ 20, para até 12 horas de permanência.

Confira os locais com vagas disponíveis:

Avenida Milton Santos, sentido Avenida Anita Garibaldi, lado esquerdo, do imóvel nº 124 ao nº 438, totalizando 41 vagas.

Avenida Milton Santos, sentido Avenida Oceânica, lado esquerdo, do imóvel nº 447 ao nº 183, totalizando 21 vagas.

Rua Nossa Senhora de Fátima, sentido Avenida Oceânica, lado esquerdo, totalizando 39 vagas.

Tags:

Carnaval

