Xanddy comanda a “Melhor Segunda-feira do Mundo” no pré-Carnaval de Salvador

Esther Morais
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 06:55
O cantor Xanddy Harmonia anima hoje (9) os foliões no pré-Carnaval de Salvador com a Melhor Segunda-feira do Mundo, no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra). Neste terceiro dia de festa, após o Fuzuê e o Furdunço realizados no fim de semana, a concentração está marcada para o fim da tarde, por volta das 18h, no Morro do Gato.
A programação segue na terça-feira (10) com o Pipoco, comandado por Léo Santana, e continua na quarta-feira (11) com blocos populares, como o Habeas Copos, reunindo fanfarras, blocos de chão e manifestações culturais que aquecem o Carnaval oficial antes mesmo de começar.
Serão instaladas Barreiras Fixas (BF) a partir das 10h da segunda e da terça-feira, nas seguintes vias:
BF 01 Av. Almirante Marques de Leão com Largo do Farol da Barra
BF 02 Avenida Oceânica com Rua Dom Marcos Teixeira
BF 03 Avenida Oceânica com Rua Alfredo Magalhães
BF 04 Rua Alfredo Magalhães com Rua Afonso Celso
BF 05 Avenida Oceânica com Rua Professor Lemos de Brito
BF 06 Travessa Marquês de Leão com Rua Afonso Celso
BF 07 Avenida Oceânica com Rua Francisco Otaviano
BF 08 Avenida Oceânica com Rua Professor Fernando Luz
BF 09 Avenida Oceânica com Rua Leoni Ramos
BF 10 Avenida Oceânica com Rua Doutor Artur Neiva
BF 11 Avenida Oceânica com Rua Carlos Chiacchio
BF 12 Avenida Oceânica com Rua José Sátiro de Oliveira, parte baixa
BF 13 Avenida Oceânica com acesso à Via Marginal, antigo Salvador Praia Hotel, nos dois retornos
Além disso, serão instaladas Barreiras Móveis (BM) a partir das 15h, nos dois dias, nas seguintes vias:
BM 01 Avenida Sete de Setembro com Porto da Barra
BM 02 Rua Barão de Itapoan com Rua Barão de Sergy
BM 03 Rua César Zama com Rua Marquês de Caravelas e Alameda Antunes
BM 04 Rua Miguel Burnier com Rua Marquês de Caravelas e Rua Afonso Celso
BM 05 Rua Marquês de Caravelas com Avenida Almirante Marques de Leão
BM 06 Rua Airosa Galvão com Rua Miguel Burnier
BM 07 Avenida Centenário, último retorno
BM 08 Rua Professor Sabino Silva com Rua José Sátiro de Oliveira
BM 09 Avenida Oceânica com Largo do Lamarão
A Prefeitura de Salvador informou que ficam proibidos o estacionamento e a circulação de veículos na segunda e terça-feira, das 16h à 1h do dia seguinte, no Largo do Farol da Barra e na Avenida Oceânica, no trecho entre o Largo do Farol da Barra e o Largo do Camarão.
Os veículos que costumam trafegar pelo trecho interditado terão como opção, no sentido Barra/Ondina, as ruas Afonso Celso e Miguel Burnier, a Avenida Centenário e a Rua Professor Sabino Silva.
Já no sentido Ondina/Barra, o tráfego será desviado pela Avenida Milton Santos, Rua Doutor Oswaldo Ribeiro, via marginal da Avenida Oceânica, Rua Professor Sabino Silva, Rua Comendador Francisco Pedreira, Avenida Centenário, Rua Augusto Frederico Schmidt e Rua Marquês de Caravelas.
O valor da tarifa do Zona Azul será de R$ 20, para até 12 horas de permanência.
Confira os locais com vagas disponíveis:
Avenida Milton Santos, sentido Avenida Anita Garibaldi, lado esquerdo, do imóvel nº 124 ao nº 438, totalizando 41 vagas.
Avenida Milton Santos, sentido Avenida Oceânica, lado esquerdo, do imóvel nº 447 ao nº 183, totalizando 21 vagas.
Rua Nossa Senhora de Fátima, sentido Avenida Oceânica, lado esquerdo, totalizando 39 vagas.