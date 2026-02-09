Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Folia tem limite? Veja o que o trabalhador pode e não pode fazer no Carnaval

Especialista explica os direitos de quem vai trabalhar durante o período festivo e o que pode render até uma justa causa

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 06:00

Trabalhador no Carnaval
Entenda o que pode ser feito e o que deve ser evitado no trabalho durante a folia Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial

O Carnaval já está batendo na porta e muita gente espera o período de folia para extravasar. Mas, o trabalho não para - todos os dias - e tanto profissionais como empregadores precisam ficar atentos ao que podem e não podem fazer durante a festa.

É feriado ou não é?

Vamos começar pelo que interessa: as folgas. Mas, calma que não dá pra dar adeus aos colegas e só retornar na Quarta-feira de Cinzas. Isso porque, o feriado só está estabelecido para um dia, a Terça-feira de Carnaval, os outros dias não contam como feriados.

Relembre alguns momentos de outros Carnavais

Carnaval na Barra, Salvador, 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Primeiro desfile do Olodum no Carnaval de Salvador (1980) por Arquivo CORREIO
Trio Baiana System no Carnaval de Salvador, 2025 por Marina Silva/CORREIO
Luiz Caldas no Carnaval de 1986 por Luiz Hermano
Ilê Aiyê no desfile de carnaval de 2025 por Reprodução/Instagram
Carnaval de Salvador, 2025 por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Bono Vox, em Salvador, duarante Carnaval de 2006 por Antônio Queiroz/Correio da Bahia
Carnaval de 2024 na Barra por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Malê Debalê no Carnaval de Salvador por Arquivo CORREIO
Pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande, Carnaval de Salvador, 2025 por Marina Silva/CORREIO
Luiz Caldas no Carnaval de 1986 por Carlos Casaes
Ivete Sangalo abre primeiro Carnaval após pandemia da covid-19 (2023) por Arisson Marinho/CORREIO
Carnaval no Santo Antonio Além do Carmo, Salvador, 2025 por Gilberto Barbosa/CORREIO
Obra Saída dos Filhos de Gandhy carnaval de 1999, de Lita Cerqueira por Divulgação
Ivete Sangalo volta ao Carnaval após nascimento das gêmeas (2019) por Betto Jr
Carnaval no Centro da cidade em 2025 por Marina Silva
Último Carnaval de Léo Santana com o Parangolé (2014) por Robson Mendes
Cortejo Afro no carnaval 2025 por Reprodução/Instagram
Último Carnaval de Bell Marques com a banda Chiclete com Banana (2014) por Robson Mendes
Daniela Mercury abrilhantou a abertura oficial do Carnaval no Campo Grande, em 2025 por Celia Santos
Último Carnaval de Saulo com a Banda Eva (2013) por Robson Mendes
Bloco Apáxes do Tororó em 2025 por Divulgação
Psy e Claudia Leitte em trio elétrico no Carnaval de Salvador (2013) por Robson Mendes
Bloco Afro Bankoma no Carnaval 2025 por Reprodução/Instagram
Saulo com trio pipoca na sexta-feira de Carnaval de 2025 por Marina Silva/CORREIO
Ivete Sangalo, apresentadora Xuxa e a filha Sacha no Carnaval de 2006 por Correio da Bahia/Antonio Saturnino
Armadinho, Dodô e Osmar no Carnaval de Salvador de 2025 por Maysa Polcri/CORREIO
1 de 27
Carnaval na Barra, Salvador, 2025 por Arisson Marinho/CORREIO

E isso não vale para todas as cidades do país. O advogado trabalhista Mauricio Corrêa da Veiga explica que a data não é um feriado nacional. "É preciso ter em mente que a Lei 9.093/95 estabelece quais são os feriados nacionais e não inclui o Carnaval. O Carnaval só é feriado onde há lei municipal ou estadual determinando isso", conta.

Mas, onde há a legislação, como no caso da capital baiana, que conta com uma lei municipal, ela precisa ser seguida. "Se houver lei, o empregado não é obrigado a trabalhar, salvo nas atividades essenciais. Onde não há lei local, o dia é de trabalho normal", acrescenta o advogado. 

O também advogado Breno Novelli, especialista em Direito do Trabalho, destaca que, caso não haja legislação determinando o feriado, os empregadores ainda precisam analisar a convenção coletiva da categoria - ajuste entre sindicatos - ou acordo coletivo que considere como dia sem expediente. "E, ainda, uma possível concessão reiterada, ao longo dos anos, de folgas no período, o que, então, se tornaria uma condição mais benéfica para o empregado que se incorporaria ao contrato de trabalho, tornando-se, então, direito do trabalhador", destaca.

E na Quarta-feira de Cinzas?

O dia que marca o fim da folia não é feriado. Logo, não pode ser considerado um dia de descanso. O que ocorre, lembra o especialista, é que muitas empresas optam por liberar os funcionários no período da manhã. "Mas isso depende da política da empresa ou de previsão em norma coletiva", afirma Mauricio.

Pode ter ponto facultativo?

Sim, para profissionais do setor público é possível que seja estabelecido o ponto facultativo durante alguns dos dias da festa. No entanto, ele não vale para a iniciativa privada. "Razão pela qual é a empresa decide se libera ou não seus funcionários", completa Mauricio.

A empresa pode descontar do salário?

Se for um estabelecimento privado que optar por seguir o ponto facultativo determinado pela gestão pública, o dia liberado não pode ser descontado do salário. "Mas pode negociar compensação das horas, desde que haja acordo ou previsão em norma coletiva e que sejam respeitados os limites de jornada", lembra Maurício.

Agora, no dia do feriado e no domingo a remuneração muda, explica Breno. "Nesses dias, o expediente é pago em dobro", diz. Segundo ele, isso só não acontece caso exista, de forma prévia, um acordo de compensação de jornada ou banco de horas. "O expediente não laborado poderá ser compensado antes ou depois, a depender da modalidade de ajuste e, claro, observando o limite diário de duas horas a mais do que a jornada ordinária de oito horas", revela o advogado.

Leia mais

Imagem - Carnaval de Salvador tem 500 vagas abertas para cordeiros; veja remuneração

Carnaval de Salvador tem 500 vagas abertas para cordeiros; veja remuneração

Imagem - Prefeitura divulga tema e marca do Carnaval de Salvador 2026; confira

Prefeitura divulga tema e marca do Carnaval de Salvador 2026; confira

Imagem - Atenção, foliões: Furdunço e Fuzuê trocam de dia no pré-Carnaval de Salvador; entenda

Atenção, foliões: Furdunço e Fuzuê trocam de dia no pré-Carnaval de Salvador; entenda

Pode trabalhar de fantasia ou abadá?

Aqueles que gostam de sair do trabalho direto pro bloco precisam ter cuidado. Segundo Mauricio, cabe a empresa liberar ou não o uso dos itens durante o período de trabalho. "Isso depende de cada empresa. Pode ser permitido desde que não prejudique a segurança, não viole o código de conduta e seja compatível com o ambiente de trabalho. Algumas empresas podem flexibilizar; outras preferem manter o padrão habitual", diz.

Breno acrescenta que, caso não haja uma definição por parte da empresa, dá pra sair um pouco do convencional. "Desde que não atente contra a imagem de mercado do empregador", ressalva.

Pode curtir a folia se apresentou atestado médico no trabalho?

O golpe tá aí, cai quem quer. Se você apresentar atestado médico para justificar sua ausência no posto de trabalho e, depois, for flagrado em alguma festa de Carnaval, corre o risco de perder o emprego. "Isso pode caracterizar má-fé. Dependendo da situação, pode resultar em advertência, suspensão ou justa causa", alerta Maurício. 

Breno ressalva aponta que as punições se aplicam em casos em que o diagnóstico ou a restrição descrita no atestado não seja compatível com a folia, a exemplo de um profissional que apresenta um atestado de incapacidade motora e é flagrado pulando em alguma pipoca. "Entretanto, se o atestado médico não demonstrar limitação física, não exigir reclusão ou, ainda, se derem em razão de transtornos de ansiedade/depressão, a questão se torna mais delicada, considerando que o evento festivo pode ser entendido como válvula de escape ou compatível com o quadro", tranquiliza.

E os registros do Carnaval nas redes sociais, podem causar punições no emprego?

Depende do conteúdo, avisa o advogado. "Se as postagens atingirem a imagem da empresa, de colegas ou violarem norma interna ou código de conduta, a empresa pode tomar medidas disciplinares", explica Maurício.

Agora, registros da vida pessoal que não tenham impactos no ambiente de trabalho não podem ser utilizados como justificativa para punições.

Quem foi trabalhar de "virote", pode sofrer alguma sanção no trabalho?

Se a pessoa pulou Carnaval até o dia amanhecer e seguiu direto para a empresa, há risco de alguma punição. Ainda mais se ela ainda estiver sobre o efeito de álcool ou com o comportamento alterado. "Trabalhar sob efeito de álcool ou drogas coloca em risco o próprio empregado e terceiros. Dependendo da gravidade, a empresa pode advertir, suspender ou até demitir", finaliza Mauricio.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - Carnaval 2026: confira atrações confirmadas pelo Governo no circuito Osmar, no Campo Grande

Carnaval 2026: confira atrações confirmadas pelo Governo no circuito Osmar, no Campo Grande

Imagem - Carnaval 2026: confira as atrações confirmadas pelo Governo no circuito Barra-Ondina

Carnaval 2026: confira as atrações confirmadas pelo Governo no circuito Barra-Ondina

Imagem - Carnaval 2026: veja as atrações confirmadas pelo governo nos circuitos de Salvador

Carnaval 2026: veja as atrações confirmadas pelo governo nos circuitos de Salvador

Tags:

Carnaval Trabalho Trabalhadores Carnaval 2026 Demissão Trabalhador Direitos Folia Empresa Feriado Remuneração

Mais recentes

Imagem - Banjo Novo estreia no Carnaval de Salvador em desfile do Bloco Alvorada

Banjo Novo estreia no Carnaval de Salvador em desfile do Bloco Alvorada
Imagem - Aos 73 anos, Bell vai se apresentar 9 vezes no Carnaval de Salvador; veja onde acompanhar

Aos 73 anos, Bell vai se apresentar 9 vezes no Carnaval de Salvador; veja onde acompanhar
Imagem - Eleito um dos melhores DJs do mundo, Black Coffee inaugura o novo trio de Brown no Carnaval de Salvador

Eleito um dos melhores DJs do mundo, Black Coffee inaugura o novo trio de Brown no Carnaval de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores
02

Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Imagem - Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora
03

Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora

Imagem - A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?
04

A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?