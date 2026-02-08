VEJA IMAGENS

Banho de Mar à Fantasia lota Ladeira da Preguiça neste domingo (8)

Festa é uma das mais movimentadas do pré-Carnaval de Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 16:26

Banho de Mar à Fantasia acontece no Centro Histórico de Salvador Crédito: Reprodução

Sabe aquela sensação de que não existe lugar vazio em Salvador no verão? Pois bem, quem enfrenta o calor intenso e coloca a fantasia para jogo neste domingo (8), na Ladeira da Preguiça, entende bem o que é isso. As ruas do Centro Histórico da capital baiana ficaram lotadas de foliões que curtem o Banho de Mar à Fantasia.

A festa é uma das mais queridas pelos soteropolitanos do pré-Carnaval de Salvador. A celebração é gratuita e aberta ao público, contando ainda com um banho de mar coletivo na praia da Preguiça.

Entre as atrações que se apresentam neste domingo na festa estão Os Negões, Libre Ana, Gabi da Oxe, DJ Errari, Ministério Público, Dão Black, entre outras.

Também neste domingo (8), acontece o Fuzuê, no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra, a partir das 14h. As ruas são ocupadas por fanfarras, grupos culturais e atrações para todas as idades. O trio do grupo Mudei de Nome encerra a festa.