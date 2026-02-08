Foliões passam mal com calor e superlotação em bloco com Calvin Harris em SP

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 15:19
Devido à superlotação e também ao calor, o bloco de rua com o DJ escocês Calvin Harris precisou ser paralisado temporariamente neste domingo (8). Em meio à multidão, foliões passaram mal no percurso e foram atendidos emergencialmente.
De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a temperatura máxima deve chegar a 27°C, apesar da previsão de pancadas de chuva no dia.
