PRÉ-CARNAVAL

Foliões passam mal com calor e superlotação em bloco com Calvin Harris em SP

DJ escocês agita o público com bloco de rua na Consolação, neste domingo (8).

Metrópoles

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 15:19

Foliões passam mal com calor e superlotação em bloco com Calvin Harris em SP Crédito: Fábio Vieira/Especial Metrópoles

Devido à superlotação e também ao calor, o bloco de rua com o DJ escocês Calvin Harris precisou ser paralisado temporariamente neste domingo (8). Em meio à multidão, foliões passaram mal no percurso e foram atendidos emergencialmente.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a temperatura máxima deve chegar a 27°C, apesar da previsão de pancadas de chuva no dia.