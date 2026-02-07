Ivete estreia em bloco de rua de São Paulo e arrasta multidão no pré-Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 09:37
Pela primeira vez, Ivete Sangalo comandou um bloco de rua no Carnaval de São Paulo e reuniu milhares de foliões neste sábado (7), durante o pré-Carnaval da capital. O desfile do megabloco Quem Pede, Pede ocorreu no circuito do Ibirapuera, na Avenida Pedro Álvares Cabral.
Apesar de ser um dos maiores nomes da folia em Salvador, a cantora ainda não havia liderado um bloco nas ruas paulistanas. Pouco antes do início da apresentação, ela comentou sobre o desejo antigo de participar da festa local. "Já tem um tempo que estou paquerando São Paulo, especialmente porque o carnaval de rua de São Paulo vem se fortalecendo lindamente", disse ao portal G1.
Ivete comanda bloco de rua em São Paulo
Ivete também ressaltou a ligação construída com o público da cidade ao longo de sua carreira. "São Paulo me abraça desde o começo da minha carreira. Estou muito feliz de estar aqui. É uma cidade que desde sempre me acolheu", afirmou.
Segundo a artista, participar do carnaval de rua é uma forma de retribuir o carinho recebido dos paulistanos. "Sou uma cantora do Carnaval, sou uma cantora do trio e viver essa experiência em São Paulo é uma forma de continuar reiterando essa relação e uma maneira de agradecer ao povo de São Paulo por todas as coisas que eles me dão".
Neste ano, a cantora também viveu outra estreia carnavalesca fora da Bahia. No domingo passado (1º), ela comandou o megabloco SeráQAbre?, no Centro do Rio de Janeiro, reunindo uma grande multidão.