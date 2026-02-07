Não sabe o que usar? Veja a fantasia de Carnaval que é a cara de Escorpião

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 12:00
Quem é de Escorpião não passa despercebido nem quando tenta. No Carnaval, a fantasia que mais combina com esse signo é a que carrega intensidade e um certo ar enigmático. Escorpianos se sentem mais à vontade com looks marcantes, que despertam curiosidade e impacto sem precisar de exagero ou humor escancarado.
Fantasia de Carnaval para Escorpião
Fantasia: Mistério e intensidade
Se for mulher: Vampira, bruxa ou personagem enigmático
Se for homem: Vampiro, feiticeiro ou personagem misterioso
Escorpião gosta de impacto silencioso. Fantasias intensas e sensuais funcionam melhor do que algo leve ou caricato.