CARNAVAL 2026

Não sabe o que usar? Veja a fantasia de Carnaval que é a cara de Escorpião

Mistério, intensidade e presença definem o estilo escorpiano na folia

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 12:00

Escorpião Crédito: Canva

Quem é de Escorpião não passa despercebido nem quando tenta. No Carnaval, a fantasia que mais combina com esse signo é a que carrega intensidade e um certo ar enigmático. Escorpianos se sentem mais à vontade com looks marcantes, que despertam curiosidade e impacto sem precisar de exagero ou humor escancarado.

Fantasia: Mistério e intensidade

Se for mulher: Vampira, bruxa ou personagem enigmático

Se for homem: Vampiro, feiticeiro ou personagem misterioso

Escorpião gosta de impacto silencioso. Fantasias intensas e sensuais funcionam melhor do que algo leve ou caricato.