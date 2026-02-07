Não sabe o que usar? Veja a fantasia de Carnaval que é a cara de Sagitário

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 13:00
O Carnaval de Sagitário é movimento puro. Esse signo gosta de ir de um bloco para outro, conhecer gente nova e aproveitar tudo sem roteiro fixo. Por isso, a fantasia ideal é prática, leve e divertida, permitindo horas de festa sem incômodo. Quanto menos limitações o look tiver, mais Sagitário consegue curtir o Carnaval do seu jeito.
Fantasia de Carnaval para Sagitário
Fantasia: Liberdade e aventura
Se for mulher: Viajante, exploradora ou aventureira
Se for homem: Aventureiro, explorador ou mochileiro
Sagitário quer liberdade para circular, dançar e mudar de bloco. A fantasia precisa ser prática, leve e divertida.