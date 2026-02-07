Acesse sua conta
Não sabe o que usar? Veja a fantasia de Carnaval que é a cara de Sagitário

Liberdade total é a palavra-chave para o look sagitariano

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 13:00

Sagitário: roxo ametista
Sagitário: roxo ametista Crédito: Reprodução

O Carnaval de Sagitário é movimento puro. Esse signo gosta de ir de um bloco para outro, conhecer gente nova e aproveitar tudo sem roteiro fixo. Por isso, a fantasia ideal é prática, leve e divertida, permitindo horas de festa sem incômodo. Quanto menos limitações o look tiver, mais Sagitário consegue curtir o Carnaval do seu jeito.

Fantasia de Carnaval para Sagitário

Fantasia para Sagitário: Viajante, exploradora ou aventureira por Imagem gerada por IA
Fantasia para Sagitário: Aventureiro, explorador ou mochileiro por Imagem gerada por IA
Fantasia para Sagitário: Aventureiro, explorador ou mochileiro por Imagem gerada por IA
Fantasia para Sagitário: Viajante, exploradora ou aventureira por Imagem gerada por IA
1 de 4
Fantasia para Sagitário: Viajante, exploradora ou aventureira por Imagem gerada por IA

Fantasia: Liberdade e aventura

Se for mulher: Viajante, exploradora ou aventureira

Se for homem: Aventureiro, explorador ou mochileiro

Sagitário quer liberdade para circular, dançar e mudar de bloco. A fantasia precisa ser prática, leve e divertida.

