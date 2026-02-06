Acesse sua conta
Como é a mansão de Caetano Veloso no Rio Vermelho, um refúgio cultural com saraus e encontros de artistas

Espaço tradicional no bairro boêmio reuniu nomes da música após Festival de Verão

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 18:01

Mansão de Caetano Veloso no Rio Vermelho recebe saraus e encontros de artistas em Salvador
Crédito: Reprodução/Instagram

A mansão de Caetano Veloso no Rio Vermelho, bairro boêmio e cultural de Salvador, tem se destacado como um dos principais pontos de encontro de artistas e personalidades da música nos últimos fins de semana. Após sua apresentação no Festival de Verão, o cantor abriu as portas de sua residência para receber amigos de diferentes gerações em encontros que misturam roda de samba, saraus e confraternização.

Localizada no Morro da Paciência com vista privilegiada para a orla da cidade, a casa de Caetano e da produtora Paula Lavigne reflete o estilo pessoal do artista, com ambientes amplos e arejados que combinam tradição e modernidade. A atmosfera intimista favorece conversas, música ao vivo e momentos descontraídos, criando uma combinação rara entre residência e ponto de convivência artística.

Nos últimos encontros, estiveram presentes nomes como Gilberto Gil e Flora Gil, Luísa Sonza, Mariana Ximenes, Margareth Menezes e Jota.Pê, que chegou a se apresentar durante a reunião. Outro momento marcante reuniu Ivete Sangalo, Melly, Márcia Castro, Illy e Mayra Andrade em uma roda musical no dia 23 de janeiro, reforçando o papel da casa como palco informal de trocas culturais entre artistas.

A tradição de usar a residência para encontros musicais não é nova. A casa já sediou festas de Ano Novo e saraus estrelados em temporadas anteriores, reunindo artistas como Preta Gil, Marina Sena, Regina Casé, Majur, Jorge Vercillo e outros nomes da cena nacional em encontros que duram noite adentro.

Além de receber convidados, Caetano tem aproveitado a temporada em Salvador para circular pelos pontos tradicionais da cidade, como o Largo 2 de Julho e a Sorveteria da Ribeira, fortalecendo ainda mais sua conexão com a cultura local antes de retornar aos palcos.

