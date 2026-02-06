Acesse sua conta
Maisa dá cortada em internauta após receber comentários sobre sua aparência

Atriz responde seguidora após ser questionada sobre supostos procedimentos estéticos

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 19:37

Maisa rebate comentário de internauta no X
Maisa rebate comentário de internauta no X Crédito: Reprodução/ X

Muito presente nas redes sociais, a atriz e apresentadora Maisa passou por uma situação desconfortável ao compartilhar fotos suas no X, antigo Twitter. Em meio aos agradecimentos pelos elogios, a artista rebateu o comentário de uma seguidora que questionava se ela havia feito algum procedimento nos dentes.

"Porr*, ela não botou lente feia no dente não, né?", questionou o perfil da internauta, que teve a conta privada pela própria dona após a repercussão negativa do comentário.

Maisa respondeu à crítica: “Não carai é a lente ‘feia’, é só meu dente mesmo depois de anos de aparelho. E eu não fiz preenchimento na boca como tem gente afirmando”.

Maisa responde internauta após comentário sobre sua aparência

1 de 6
Maisa responde internauta após comentário sobre sua aparência por Reprodução/ X

“Muito esquisito ficar comentando aparência dos outros assim, comenta no Whatsapp com seus amigos se tiver se coçando muito, sei lá”, completou.

Em outro comentário, Maisa também afirmou que o problema não é ser alvo das falas, já que está acostumada a receber esse tipo de observação, mas considera anormal que pessoas comentem a aparência alheia.

“Ah, eu to acostumada mas tem vezes que é bom dar um toque pra galera não achar normal ficar falando da cara do dente do corpo dos outros assim, como se a gente fosse I.A”, explicou a atriz de “Garota do Momento”.

Tags:

Maisa Silva Maisa Aparencia

