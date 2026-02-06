FAMOSOS

Maisa dá cortada em internauta após receber comentários sobre sua aparência

Atriz responde seguidora após ser questionada sobre supostos procedimentos estéticos

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 19:37

Maisa rebate comentário de internauta no X Crédito: Reprodução/ X

Muito presente nas redes sociais, a atriz e apresentadora Maisa passou por uma situação desconfortável ao compartilhar fotos suas no X, antigo Twitter. Em meio aos agradecimentos pelos elogios, a artista rebateu o comentário de uma seguidora que questionava se ela havia feito algum procedimento nos dentes.

"Porr*, ela não botou lente feia no dente não, né?", questionou o perfil da internauta, que teve a conta privada pela própria dona após a repercussão negativa do comentário.

Maisa respondeu à crítica: “Não carai é a lente ‘feia’, é só meu dente mesmo depois de anos de aparelho. E eu não fiz preenchimento na boca como tem gente afirmando”.

“Muito esquisito ficar comentando aparência dos outros assim, comenta no Whatsapp com seus amigos se tiver se coçando muito, sei lá”, completou.

Em outro comentário, Maisa também afirmou que o problema não é ser alvo das falas, já que está acostumada a receber esse tipo de observação, mas considera anormal que pessoas comentem a aparência alheia.