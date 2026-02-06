Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ivete Sangalo aposta em dois temas para comemorar os 8 anos das filhas gêmeas

Marina e Helena comemoram 8 anos com universos distintos em celebração antecipada em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 21:30

Ivete Sangalo comemora os 8 anos das filhas gêmeas com uma festa de dois temas em Salvador
Ivete Sangalo comemora os 8 anos das filhas gêmeas com uma festa em Salvador Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo viveu uma noite especial ao celebrar os 8 anos das filhas gêmeas Marina e Helena em Salvador. A comemoração aconteceu de forma antecipada e reuniu amigos e familiares em um ambiente pensado nos mínimos detalhes para refletir a personalidade das aniversariantes, que nasceram no dia 10 de fevereiro de 2018, em pleno sábado de Carnaval.

A festa chamou atenção pela proposta criativa. As meninas optaram por temas completamente diferentes, o que exigiu uma solução ousada para unir dois universos no mesmo espaço. Helena escolheu o clima sombrio e lúdico de O Estranho Mundo de Jack, enquanto Marina se identificou com a atmosfera country e o mundo dos cavalos inspirados na série Free Rein, da Netflix.

Ivete Sangalo comemora os 8 anos das filhas gêmeas

Ivete Sangalo comemora os 8 anos das filhas gêmeas por Reprodução
Ivete Sangalo comemora os 8 anos das filhas gêmeas por Reprodução
Ivete Sangalo comemora os 8 anos das filhas gêmeas por Reprodução
1 de 3
Ivete Sangalo comemora os 8 anos das filhas gêmeas por Reprodução

Para equilibrar as escolhas, a decoração apostou em uma estética integrada, com predominância da cor preta, criando um elo visual entre o estilo gótico e o cenário rural. A execução ficou por conta da decoradora Andrea Guimarães, parceira frequente da cantora em eventos familiares e conhecida por assinar festas de grandes nomes do entretenimento.

Cada ambiente foi desenhado para valorizar os gostos individuais das gêmeas. O bolo e os detalhes cenográficos de Helena trouxeram referências diretas à animação clássica, enquanto o espaço de Marina ganhou elementos ligados ao campo e ao hipismo, reforçando a identidade escolhida por ela.

Aniversário das gêmeas Marina e Helena Sangalo

Aniversário das gêmeas Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Aniversário das gêmeas Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Aniversário das gêmeas Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Aniversário das gêmeas Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Aniversário das gêmeas Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Aniversário das gêmeas Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Aniversário das gêmeas Marina e Helena Sangalo por Reprodução
1 de 7
Aniversário das gêmeas Marina e Helena Sangalo por Reprodução

A ideia de dividir a festa em dois temas não é novidade para a família. No ano anterior, Marina e Helena já haviam celebrado o aniversário com decorações inspiradas em personagens diferentes, mantendo a tradição de comemorações personalizadas.

Leia mais

Imagem - Alinne Rosa prepara homenagem a Lula no desfile do Bloco O Vale

Alinne Rosa prepara homenagem a Lula no desfile do Bloco O Vale

Imagem - BBB 26: Ex de Jonas, Mari Gonzalez deixa de seguir Babu, Juliano Floss e Ana Paula Renault

BBB 26: Ex de Jonas, Mari Gonzalez deixa de seguir Babu, Juliano Floss e Ana Paula Renault

Imagem - Após fala sobre Preta Gil em missa, padre investigado por racismo religioso fecha acordo com o MPF

Após fala sobre Preta Gil em missa, padre investigado por racismo religioso fecha acordo com o MPF

Tags:

Ivete Sangalo

Mais recentes

Imagem - Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto
Imagem - Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026
Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens