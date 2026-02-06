VEJA FOTOS

Ivete Sangalo aposta em dois temas para comemorar os 8 anos das filhas gêmeas

Marina e Helena comemoram 8 anos com universos distintos em celebração antecipada em Salvador

Heider Sacramento

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 21:30

Ivete Sangalo comemora os 8 anos das filhas gêmeas com uma festa em Salvador Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo viveu uma noite especial ao celebrar os 8 anos das filhas gêmeas Marina e Helena em Salvador. A comemoração aconteceu de forma antecipada e reuniu amigos e familiares em um ambiente pensado nos mínimos detalhes para refletir a personalidade das aniversariantes, que nasceram no dia 10 de fevereiro de 2018, em pleno sábado de Carnaval.

A festa chamou atenção pela proposta criativa. As meninas optaram por temas completamente diferentes, o que exigiu uma solução ousada para unir dois universos no mesmo espaço. Helena escolheu o clima sombrio e lúdico de O Estranho Mundo de Jack, enquanto Marina se identificou com a atmosfera country e o mundo dos cavalos inspirados na série Free Rein, da Netflix.

Para equilibrar as escolhas, a decoração apostou em uma estética integrada, com predominância da cor preta, criando um elo visual entre o estilo gótico e o cenário rural. A execução ficou por conta da decoradora Andrea Guimarães, parceira frequente da cantora em eventos familiares e conhecida por assinar festas de grandes nomes do entretenimento.

Cada ambiente foi desenhado para valorizar os gostos individuais das gêmeas. O bolo e os detalhes cenográficos de Helena trouxeram referências diretas à animação clássica, enquanto o espaço de Marina ganhou elementos ligados ao campo e ao hipismo, reforçando a identidade escolhida por ela.

