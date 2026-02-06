Acesse sua conta
BBB 26: Ex de Jonas, Mari Gonzalez deixa de seguir Babu, Juliano Floss e Ana Paula Renault

Influenciadora se posicionou após falas no BBB 26 e deixou de seguir rivais de Jonas nas redes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 20:30

Mari Gonzalez defende Jonas após polêmica no BBB 26
Mari Gonzalez defende Jonas após polêmica no BBB 26 Crédito: Reprodução/Divulgação

Mari Gonzalez, ex-noiva de Jonas Sulzbach, voltou a ser assunto nas redes sociais nesta sexta-feira (6). A influenciadora e ex-BBB deixou de seguir Babu Santana, Ana Paula Renault e Juliano Floss no Instagram e, nas redes, fez questão de se posicionar em defesa do seu ex-namorado, que enfrenta embates com os rivais dentro da casa do BBB 26.

A reação de Mari ganhou repercussão depois que Juliano Floss, em uma conversa dentro do confinamento, alfinetou Jonas e quase mencionou o relacionamento passado com ela como crítica. O comentário repercutiu fora da casa e motivou a influenciadora a publicar uma mensagem em seu perfil no X, antigo Twitter, para falar sobre o caráter do veterano.

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach durante namoro

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach durante namoro por Reprodução/ Instagram
Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach durante namoro por Reprodução/ Instagram
Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach durante namoro por Reprodução/ Instagram
Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach durante namoro por Reprodução/ Instagram
Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach durante namoro por Reprodução/ Instagram
1 de 5
Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach durante namoro por Reprodução/ Instagram

“Jonas sempre foi uma pessoa muito boa, um homem de caráter e com coração gigante”, escreveu Mari ao rebater as provocações, reforçando que mantém uma relação de respeito com o ex-noivo, apesar do término em 2023 depois de quase nove anos juntos. Ela também destacou que Jonas é “um ótimo filho, um pai maravilhoso e querido por todos ao seu redor” e expressou desejo de que tudo dê certo para ele no programa.

A influenciadora também negou que um vídeo antigo em que aparece dançando com Marina Sena tenha sido uma provocação direcionada a Jonas, explicando que o conteúdo foi usado fora de contexto e sem seu consentimento.

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach mantêm boa relação fora do jogo e, por meio de suas declarações públicas, a ex-BBB demonstrou apoio e consideração pelo desempenho dele no BBB 26, mesmo enquanto rivais de Jonas como Babu, Ana Paula e Juliano, continuam em conflito dentro do confinamento.

Tags:

Jonas Sulzbach Babu Santana Juliano Floss Mari Gonzalez

