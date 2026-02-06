TRAMA POLICIAL

Quem matou Ferette? ‘Três Graças’ espalha suspeitas até sobre Leonardo nos capítulos finais

Ferette morre nos capítulos finais e deixa todos os personagens sob suspeita, inclusive o filho Leonardo

Heider Sacramento

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 19:15

Ferette morre nos capítulos finais de Três Graças Crédito: Reprodução/TV Globo

A reta final de Três Graças promete mistério e tensão com o assassinato de Ferette (Murilo Benício). A novela das nove, que termina em 16 de maio, prepara um “quem matou?” que vai envolver praticamente todos os núcleos da trama e até colocar Leonardo (Pedro Novaes), filho do vilão, entre os suspeitos.

Nos bastidores, os autores revisaram o desfecho originalmente planejado. Antes, Ferette fugiria para a Europa após ter suas contas bloqueadas e seria morto por vingança. Agora, a história ganha suspense, com a morte do empresário prevista por volta do capítulo 170, e pistas espalhadas entre aliados e inimigos.

O vilão, que coleciona desafetos por seus remédios de farinha e tentativas de assassinato contra o sócio Rogério (Eduardo Moscovis), verá Misael (Belo) tentar matá-lo no capítulo 100, mas apenas de raspão. Arminda (Grazi Massafera), amante e cúmplice, também entra na lista de investigados.

Além disso, Zenilda (Andréia Horta), ex-mulher de Ferette, Rogério e outros personagens centrais se tornam suspeitos. Leonardo, que rompe com o pai após descobrir o esquema criminoso dos medicamentos falsificados, também pode estar envolvido, criando tensão familiar e moral na reta final.