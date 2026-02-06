Acesse sua conta
Mara Maravilha surpreende ao revelar que foi adotada e expõe trauma

Apresentadora detalhou relação com a família biológica

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 21:07

Mara Maravilha revelou que não tem relação boa com a família
Crédito: Reprodução | Instagram

Mara Maravilha, que recebeu alta do hospital Nove de Julho, em São Paulo, e foi transferida para um quarto em Alphaville, onde mora, surpreendeu os fãs e seguidores ao revelar que é adotada. Após anos de carreira, a apresentadora abriu o coração sobre o assunto.

“Eu vou dizer algo que eu nunca pontuei: eu sou adotada”, revelou em entrevista no Intervenção Podcast. Em seguida, ela elogiou o tratamento que recebeu do pai que a criou. “Ele fazia todas as minhas vontades, colégio particular, roupinha boa, meu quarto montadinho”, lembrou Mara em entrevista ao Intervenção Podcast.

Mara não detalhou como aconteceu o processo de adoção, mas disse que o primeiro contato com o genitor não foi positivo. “Foi traumático por vários capítulos. Ele já faleceu. Eu tenho irmãs, tenho muitas irmãs, tenho um irmão biológico”, detalhou.

A apresentadora ainda detalhou que não tem uma boa relação com a família biológica. “Gostaria. Mas ainda não tenho uma relação que eu posso falar que é bem resolvida. Mas tem coisas que a gente tem que ter dentro do nosso coração. Uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é a realidade”, disse também no podcast.

Apesar de tratar o assunto como inédito, Mara já tinha relembrado sobre a história da adoção em entrevista ao apresentador Geraldo Luís, no programa “Domingo Show”, quando ela retornou a cidade natal e relembrou sua trajetória. Na época, Mara teve memórias de quando passeava e tomava sorvete com o pai adotivo na infância. Mara retornou a Alphaville nesta sexta-feira (6), após passar alguns dias no hospital Nove de Julho, após passar mal.

Mara Maravilha

