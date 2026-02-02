Acesse sua conta
Paolla Oliveira ironiza e rebate comentário de cirurgiã sobre sua região íntima: ‘Que maravilha’

Atriz foi alvo de críticas a sua região íntima nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 19:16

Paolla Oliveira rebateu reação de cirurgiã a seu corpo
Paolla Oliveira rebateu reação de cirurgiã a seu corpo Crédito: Rerodução | Instagram

O nome de Paolla Oliveira voltou a rondar as redes sociais após uma cirurgiã plástica fazer um comentário sobre a região íntima da atriz. Uma profissional analisou imagens da artista e sugeriu uma intervenção estética.

A atriz se manifestou publicamente sobre o comentário envolvendo seu corpo. A médica usou fotos em que Paolla aparece vestindo maiô para comemorar uma suposta mudança no chamado Monte de Vênus.

No conteúdo divulgado, a cirurgiã citava procedimentos como a lipoaspiração na área pélvica, associando o resultado visual a possíveis intervenções estéticas. A publicação foi interpretada por internautas como uma afirmação indireta de que a atriz teria recorrido a esse tipo de cirurgia.

Paolla Oliveira negou que tenha feito o procedimento e respondeu com ironia. "Que maravilha! Tanto apreço pela minha região íntima, mas nem sabia que existia essa cirurgia. Um corte diferente de maiô ou uma foto sem o sol do meio-dia podem ajudar também. Beijos!", escreveu a atriz, sendo aplaudida por seguidores e fãs pela forma leve e firme com que lidou com a situação.

O episódio reacendeu debates sobre limites éticos na produção de conteúdos médicos para redes sociais, especialmente envolvendo figuras públicas. Além também das críticas ao corpo feminino, como o de Paolla, que sofre ataques. Os internautas destacaram ainda a importância de transformar suposições em afirmações.

Paolla Oliveira

