Vão voltar? Diogo Nogueira e Paolla Oliveira se falam todos os dias e estão bem próximos

Fernanda Varela
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 14:24
O relacionamento de Diogo Nogueira e Paolla Oliveira pode ganhar um novo capítulo nos próximos meses. Apesar de terem anunciado o término no fim do ano passado, os dois seguem se falando todos os dias, mantêm uma relação considerada muito boa e não descartam uma reconciliação após o Carnaval.
Segundo informações de bastidores, divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, amigos e familiares do ex casal torcem para que os dois retomem o romance. A proximidade entre eles nunca foi interrompida desde o anúncio da separação, o que alimenta a expectativa de um recomeço.
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira
Logo após o fim do relacionamento, havia a ideia de dividir a casa em que moraram juntos, com Diogo comprando a parte de Paolla no imóvel. O plano, no entanto, não foi levado adiante. A atriz voltou para a residência onde vivia antes do namoro, enquanto o cantor permaneceu na casa que dividiram durante a relação.
Outro ponto que evidencia a boa convivência é a guarda dos cachorros adotados pelo casal. Os pets ficam alternando entre os dois, sem regras fixas ou calendário formal. Quando Diogo está viajando para shows, Paolla costuma ficar responsável pelos animais.
Recentemente, o cantor se manifestou nas redes sociais sobre os comentários que continuam circulando após o término. Ele afirmou que a separação aconteceu de forma tranquila e destacou que mantém contato frequente com a atriz. Diogo também criticou especulações e boatos divulgados por sites de fofoca e rebateu interpretações feitas por internautas.
Em meio às declarações, o cantor reforçou o respeito e a admiração que sente por Paolla, ressaltando que ambos vivem um momento importante na carreira e que a relação entre eles segue baseada em diálogo e maturidade.
Mesmo sem confirmação oficial de uma reconciliação, a proximidade constante e o clima de harmonia entre Diogo Nogueira e Paolla Oliveira mantêm os fãs atentos aos próximos passos do ex casal.