NOVELA DAS 6

'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (29) tem segredo revelado, criança em risco e roubo misterioso

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta quinta-feira (29) chega carregado de reviravoltas e momentos de tensão na novela das seis da TV Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner.



Logo de início, Dita e Simbá seguem rumo ao sítio e acabam se deparando com Zulma e Zenaide na estrada, um encontro que promete levantar suspeitas e deixar o clima ainda mais pesado. Enquanto isso, Celso leva a pequena Anabela para encontrar Estela e aproveita o momento para confortar a amada, mas não sem levantar novas questões sobre o passado da menina. A conversa esquenta quando Celso decide pressionar Estela sobre quem é, afinal, o pai de Anabela.

Asdrúbal corre contra o tempo e pede ajuda a Cunegundes numa tentativa desesperada de salvar a fábrica de Candinho. O problema é que a situação pode sair ainda mais do controle quando Cunegundes descobre que suas preciosas esmeraldas foram roubadas.



Já Olga e Sandra começam a desconfiar de que Doris River esconde algo importante e esse mistério pode vir à tona a qualquer momento. Para completar, Margarida surpreende todo mundo ao fazer uma confissão bombástica durante o programa de Olímpia: ela revela que é Adamo, deixando todos em choque.

O clima fica ainda mais tenso quando Zulma chega ao sítio determinada a levar Samir, criando um novo conflito que promete render fortes cenas. E, como se não bastasse, Estela não poupa palavras ao repreender o comportamento de Túlio diante de Celso, mostrando que os ânimos estão longe de se acalmar.

