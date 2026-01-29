"HOMEM GOL"

No auge da carreira, ex-Vitória se consolida na artilharia da Champions Asiática

Centroavante fez 11 gols com a camisa rubro-negra em 2018

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 04:00

Denilson com a camisa do Vitória Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória

Em 2018, o centroavante Denilson começou sua curta passagem pelo Vitória com um gol do meio de campo e outros 10 tentos anotados. O tempo do jogador com a camisa rubro-negra foi rápido e o atacante agora vive um novo auge da carreira sendo artilheiro da AFC Champions League Two 25/26, com cinco gols pelo Ratchaburi, da Tailândia.

Na mesma competição, o jogador também é o terceiro da competição com mais assistências (3) e o atleta com mais participações diretas em gols no torneio (8). Em seu atual clube, o centroavante tem 13 gols marcados e oito passes para gols em 21 jogos.

O centroavante chegou a Toca do Leão em 2018 após passagem apagada pelo São Paulo. O jogador chegou a Salvador e teve um início artilheiro com a camisa rubro-negra. Foram 11 gols marcados em 27 partidas pelo Vitória, o que rendeu uma transferência para o Atlético-MG.