Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

No auge da carreira, ex-Vitória se consolida na artilharia da Champions Asiática

Centroavante fez 11 gols com a camisa rubro-negra em 2018

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 04:00

Denilson com a camisa do Vitória
Denilson com a camisa do Vitória Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória

Em 2018, o centroavante Denilson começou sua curta passagem pelo Vitória com um gol do meio de campo e outros 10 tentos anotados. O tempo do jogador com a camisa rubro-negra foi rápido e o atacante agora vive um novo auge da carreira sendo artilheiro da AFC Champions League Two 25/26, com cinco gols pelo Ratchaburi, da Tailândia.

Na mesma competição, o jogador também é o terceiro da competição com mais assistências (3) e o atleta com mais participações diretas em gols no torneio (8). Em seu atual clube, o centroavante tem 13 gols marcados e oito passes para gols em 21 jogos.

Relembre a passagem de Denilson com a camisa do Vitória

Denilson com a camisa do Vitória por Maurícia da Matta/EC Vitória
Denilson com a camisa do Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
Denilson com a camisa do Vitória por Maurícia da Matta/EC Vitória
Denilson com a camisa do Vitória por Maurícia da Matta/EC Vitória
Denilson com a camisa do São Paulo por Érico Leonan/SPFC
1 de 5
Denilson com a camisa do Vitória por Maurícia da Matta/EC Vitória

O centroavante chegou a Toca do Leão em 2018 após passagem apagada pelo São Paulo. O jogador chegou a Salvador e teve um início artilheiro com a camisa rubro-negra. Foram 11 gols marcados em 27 partidas pelo Vitória, o que rendeu uma transferência para o Atlético-MG.

Após não desempenhar no Galo, passou cinco temporadas por times estrangeiros antes de voltar ao Brasil para defender o Avaí. Nos últimos dois anos, defendeu as camisas de Hà Nôi, do Vietnã, Vila Nova, Guarani e Ratchaburi.

LEIA MAIS

Atacante rebaixado com o Vitória em 2021 começa ano em alta em rival do Leão na Série A

Com uma mudança em relação ao Ba-Vi, Vitória está escalado para enfrentar o Remo

Com passagem apagada pelo Vitória, volante está invicto em sua volta ao Brasil

Torcedores do Vitória enchem shopping de Salvador para apresentação de Marinho

Vitória envia proposta para tentar contratar atacante Lucas Silva, que está no futebol da Coréia do Sul

Mais recentes

Imagem - Ex-Bahia vive fase artilheira em clube que disputou último Mundial de Clubes

Ex-Bahia vive fase artilheira em clube que disputou último Mundial de Clubes
Imagem - Atacante revelado pelo Vitória faz gol decisivo na Champions League e derruba o Real Madrid

Atacante revelado pelo Vitória faz gol decisivo na Champions League e derruba o Real Madrid
Imagem - Ex-Bahia marca o primeiro gol da Série A de 2026; assista

Ex-Bahia marca o primeiro gol da Série A de 2026; assista

MAIS LIDAS

Imagem - Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas
01

Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas

Imagem - Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida
02

Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida

Imagem - Universo avisa: 4 signos viverão reconexões do passado, perdão e viradas no amor
03

Universo avisa: 4 signos viverão reconexões do passado, perdão e viradas no amor

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
04

Nubank emite comunicado após boatos de falência