Torcedores do Vitória enchem shopping de Salvador para apresentação de Marinho

Vitória reapresentou o atacante à torcida rubro-negra nesta terça-feira (27), na loja do clube no Shopping Paralela

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 21:18

Apresentação de Marinho Crédito: Sora Maia/CORREIO

O que você fazia em 2016? Mesmo com os 10 anos de diferença, qualquer torcedor do Vitória que acompanhou o time no Campeonato Brasileiro daquele ano sabe quem foi o protagonista do Leão na temporada em questão: Marinho. Xodó da torcida e se auto intitulando como torcedor do clube, o jogador acertou o seu retorno para a Toca do Leão e foi reapresentado nesta terça-feira (27), onde tirou fotos com a torcida rubro-negra.

19 horas era o horário marcado pelo clube para o início da sessão de fotos com o atacante, mas a realidade é que uma enorme fila já se formava na frente da loja do Vitória no Shopping Paralela meia hora antes do combinado. Nenhum dos torcedores presentes queria perder a oportunidade de ter um registro com o jogador que guardavam com carinho na memória.

Um desses torcedores era Juliana. Na primeira passagem do atacante pela Toca do Leão, ela tinha 15 anos e lembra com carinho do jogador. “O que mais marcou foi a personalidade como jogador: os dribles, os gols, as viradas de bola. Isso marcou muito a gente como torcedor. Acho que agora, voltando a pedido da torcida, ele vai chegar quebrando tudo. Vai mostrar o que é vestir a camisa do Vitória e vai representar a gente como torcedor”, disse.

Já José Neto, que tinha 20 anos em 2016, tem guardado na memoria com muito carinho o único título de Marinho com a camisa do Leão. Ele, no entanto, reconhece que Marinho não é mais o mesmo de 10 anos atrás, mas espera que o atacante possa produzir novas recordações postivas.

“A imagem mais marcante que eu tenho é de 2016, quando a gente foi campeão baiano. Ver ele com a torcida agora, foi como um novo dejavú pra gente. A gente ouviu muitos repórteres dizendo que ele não vinha, mas ele sempre teve a convicção de que viria. Apesar de alguns encargos de anos atrás, eu desejo boa sorte. Mesmo com um contrato por produtividade, espero que ele chegue e faça a nossa torcida muito feliz”, projetou.

Após Marinho chegar ao local e atravessar um mar de torcedores rubro-negros, a coletiva de imprensa começou e, sob os cantos ensurdecedores de “A é Di Marinho” e outras músicas entoadas pela torcida, o atacante se emocionou, cantou junto e celebrou o retorno ao clube onde viveu um dos capítulos mais marcantes da carreira.

“Sempre priorizei retornar ao clube. Acho que às vezes a gente vê muita coisa, mas eu nunca pensei em salário. Na primeira oportunidade, até agradeço ao presidente, quando me ofereceram o contrato e falaram: ‘ó, cara, é isso aí que a gente tem pra te pagar’, eu falei: ‘mas eu sou Vitória e vou te provar isso’. Quando o contrato chegou, eu nem pensei duas vezes antes de assinar, porque eu sou Vitória pra caramba. Hoje eu estou retornando à minha casa. É um privilégio, é um orgulho que eu tenho, e quero ser cada dia mais um décimo segundo jogador em campo, ver o que aquela torcida faz, o que a nossa torcida faz, pra que eu possa ajudar”, contou.

“Eu só sou o cara que sou hoje porque esse clube abriu as portas. Esse clube foi tudo pra mim quando eu não tinha nada. A minha emoção aqui é porque virei torcedor. Eu baixei o aplicativo da Dazn para ver esse time na Série C. Eu jogava, chegava em casa e falava: ‘Eu vou olhar o jogo dos caras porque esse é meu time’. Muita gente pode falar de dinheiro, isso nunca foi nada na minha vida. Eu sou o cara que sou porque o Vitória me proporcionou isso”, complementou.

No retorno ao Leão, Marinho voltará a vestir a camisa 7 — a mesma utilizada em 2016, ano em que “fez chover” com a camisa rubro-negra. O número, que já tinha dono, foi cedido por Erick, em um gesto de respeito e reconhecimento. Mesmo cercado de carinho dentro e fora de campo, o atacante faz questão de reforçar que não chega com status de estrela.

“O professor Jair me recebeu muito bem, a gente teve uma boa conversa, e uma das coisas que eu falei pra ele é que eu voltei pra ajudar e estou à disposição dele. Tanto pra aprender quanto pra ajudar da melhor forma. É isso que a gente pensa. O jogador, pra vir pro Vitória hoje, tem que vir pra somar. Eu não vim pra ser estrela do clube. Eu vim pra ser mais um torcedor dentro de campo, que vai correr e honrar essa camisa e o peso dela. Eu não voltei pra ser o cara do time. Eu voltei pra ser um torcedor dentro de campo, pra entregar o meu máximo e fazer com que todos os atletas pensem da mesma forma, com a mentalidade vencedora que eu tenho”, afirmou Marinho.

De volta ao lar

Após a derrota no clássico Ba-Vi, no último domingo (25), o Vitória se movimentou para reforçar o ataque da equipe comandada por Jair Ventura e formalizou uma proposta para o atacante com salário fixo e gatilhos de produtividade que podem garantir bônus ao atleta. Uma contraproposta ao Leão foi feita e, durante o dia, ambas as partes chegaram a um consenso.

Marinho desembarcou na Toca do Leão em 2016 e foi peça fundamental da equipe que permaneceu na primeira divisão. Foram 21 gols marcados na temporada, além de seis assistências concedidas pelo jogador. Artilheiro da Copa do Brasil naquela temporada, o bom desempenho no Campeonato Brasileiro rendeu uma venda para a China, onde ficou pouco tempo antes de voltar ao Brasil.

Antes de chegar ao Fortaleza, clube no qual atuou até 2025, Marinho defendeu o Grêmio e o Santos. Na equipe paulista, foi um dos protagonistas na campanha do Peixe à final da Libertadores de 2020 e foi eleito o Rei da América naquele ano. Também jogou pelo Flamengo por quase duas temporadas e foi campeão da Libertadores pelo clube carioca.