3º pior ataque da última série A, Vitória vai em busca de reforços para o setor ofensivo

Corrida da diretoria rubro-negra acontece antes de estreia do Leão na primeira divisão

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 16:15

Marinho em 2016, ano em que estourou no Vitória Crédito: Francisco Galvão/EC Vitória

O Campeonato Brasileiro começa nesta quarta-feira (28) e o Vitória continua no mercado procurando novos jogadores para reforçar o elenco comandado pelo técnico Jair Ventura para a disputa da competição. O objetivo da diretoria rubro-negra é contratar três jogadores para o setor: um ponta direita, um ponta esquerda e um centroavante. Na 1ª rodada da Série A, os rubro-negros recebem o Remo no Barradão. A partida começa às 19h.

Na temporada passada, o Vitória terminou o ano se salvando do rebaixamento apenas na última rodada, quando venceu o São Paulo dentro de casa. A campanha que deu mais um ano ao Leão na primeira divisão, no entanto, contou com um ataque pouco inspirado. O Rubro-negro foi o 3º pior ataque da competição, com 35 tentos anotados em 38 rodadas. Empatado com o Juventude, só não ficou atrás de Ceará (34) e Sport (28).

Com a necessidade de incrementar o setor ofensivo, o centroavante escolhido para fazer sombra à Renato Kayzer é o brasileiro Pedro Henrique, de 29 anos. O jogador, que estava no Yunnan Yukun, da China, já está em Salvador e acompanhou a derrota no clássico Ba-Vi de dentro do Barradão. O vínculo do atacante com o Rubro-negro será até o final de 2026.

Pedro Henrique teve bom desempenho no futebol chinês. Foram 32 partidas disputadas, com participação direta em 18 gols, sendo 13 tentos marcados e cinco assistências concedidas. Os números pesaram na decisão da diretoria, que buscava uma reposição no ataque após a lesão de Renzo López.

Antes de chegar à China, o jogador passou oito temporadas na Europa, passando por Portugal e Polônia. Ao todo, foram 157 partidas, 54 gols e oito passes para gols no Velho Continente. No Brasil, o centroavante iniciou sua carreira no Anápolis e ainda vestiu as camisas de Atlético-GO e Grêmio Anápolis antes de começar sua caminhada pelo exterior.

Velho conhecido

Sempre flertando com um retorno ao time rubro-negro, o atacante Marinho recebeu uma proposta oficial do Vitória para retornar ao clube após 10 anos. A proposta feita ao jogador é válida por uma temporada, com salário fixo e gatilhos de produtividade. O atleta, no entanto, respondeu o clube com uma contraproposta. As negociações continuam.

O jogador, inclusive, também estava no Barradão e assistiu o confronto contra o Bahia das arquibancadas do estádio. O próprio jogador nunca escondeu o carinho pelo Vitória e, sempre que tem oportunidade, mantém contato com a torcida nas redes sociais e em visitas ao estádio.

Marinho desembarcou na Toca do Leão em 2016 e foi peça fundamental da equipe que permaneceu na primeira divisão. Foram 21 gols marcados na temporada, além de seis assistências concedidas pelo jogador. O bom desempenho no Campeonato Brasileiro rendeu uma venda para a China, onde ficou pouco tempo antes de voltar ao Brasil.