APÓS 10 ANOS

Após derrota para o Bahia, Vitória envia proposta para retorno de Marinho

Atacante acompanhou o clássico Ba-Vi das arquibancadas do Barradão no último domingo (25)

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 15:08

Vitória fez proposta para contar com o atacante Marinho Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Após a derrota no clássico Ba-Vi, o Vitória se movimentou para reforçar o ataque da equipe comandada por Jair Ventura e formalizou uma proposta para o atacante Marinho, que realizou uma contraproposta ao Leão. A proposta feita ao jogador é válida por uma temporada e com gatilhos de produtividade.

O jogador, inclusive, estava no Barradão e assistiu o confronto contra o Bahia das arquibancadas do estádio. O próprio jogador nunca escondeu o carinho pelo Vitória e, sempre que tem oportunidade, mantém contato com a torcida nas redes sociais e em visitas ao estádio.

No final de 2024, o atacante falou em entrevista que tem o sonho de encerrar a sua carreira no Leão da Barra. "O clube que eu pensei em terminar a carreira é o Vitória, clube que me projetou, que me deu oportunidade. Quero encerrar a carreira lá. Estou muito novo ainda", disse ao Central do Mercado, do ge.com.

Marinho desembarcou na Toca do Leão em 2016 e foi peça fundamental da equipe que permaneceu na primeira divisão. Foram 21 gols marcados na temporada, além de seis assistências concedidas pelo jogador. O bom desempenho no Campeonato Brasileiro rendeu uma venda para a China, onde ficou pouco tempo antes de voltar ao Brasil.