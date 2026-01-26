Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após derrota para o Bahia, Vitória envia proposta para retorno de Marinho

Atacante acompanhou o clássico Ba-Vi das arquibancadas do Barradão no último domingo (25)

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 15:08

Marinho em 2016, ano em que estourou no Vitória
Vitória fez proposta para contar com o atacante Marinho Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Após a derrota no clássico Ba-Vi, o Vitória se movimentou para reforçar o ataque da equipe comandada por Jair Ventura e formalizou uma proposta para o atacante Marinho, que realizou uma contraproposta ao Leão. A proposta feita ao jogador é válida por uma temporada e com gatilhos de produtividade. 

O jogador, inclusive, estava no Barradão e assistiu o confronto contra o Bahia das arquibancadas do estádio. O próprio jogador nunca escondeu o carinho pelo Vitória e, sempre que tem oportunidade, mantém contato com a torcida nas redes sociais e em visitas ao estádio.

Vitória enviou proposta para contratar o atacante Marinho

Marinho em 2016, ano em que estourou no Vitória por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Marinho em 2016, ano em que estourou no Vitória por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Marinho em 2016, ano em que estourou no Vitória por Divulgação/EC Vitória
Marinho em 2016, ano em que estourou no Vitória por Francisco Galvão/EC Vitória
Marinho em 2016, ano em que estourou no Vitória por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Marinho em 2016, ano em que estourou no Vitória por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Marinho em 2016, ano em que estourou no Vitória por Francisco Galvão/EC Vitória
Marinho foi flagrado no meio da torcida do Vitória por Reprodção/TVE
Marinho foi flagrado no meio da torcida do Vitória por Reprodção/TVE
Marinho foi flagrado no meio da torcida do Vitória por Reprodção/TVE
Marinho foi flagrado no meio da torcida do Vitória por Reprodção/TVE
1 de 11
Marinho em 2016, ano em que estourou no Vitória por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

No final de 2024, o atacante falou em entrevista que tem o sonho de encerrar a sua carreira no Leão da Barra. "O clube que eu pensei em terminar a carreira é o Vitória, clube que me projetou, que me deu oportunidade. Quero encerrar a carreira lá. Estou muito novo ainda", disse ao Central do Mercado, do ge.com.

Marinho desembarcou na Toca do Leão em 2016 e foi peça fundamental da equipe que permaneceu na primeira divisão. Foram 21 gols marcados na temporada, além de seis assistências concedidas pelo jogador. O bom desempenho no Campeonato Brasileiro rendeu uma venda para a China, onde ficou pouco tempo antes de voltar ao Brasil.

LEIA MAIS

Após melhor temporada da carreira, ex-atacante do Vitória vive auge no Japão

Ex-Vitória vive primeiros dias na Ásia após se destacar no Brasil

Após Vitória, Fatal Model se torna nova patrocinadora de rival do Leão na Série A

‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport

'Faremos um grande ano', declara zagueiro titular do Vitória sobre temporada

Antes de chegar ao Fortaleza, clube no qual atuou até 2025, Marinho defendeu o Grêmio e o Santos. Na equipe paulista, foi um dos protagonistas na campanha do Peixe à final da Libertadores de 2020 e foi eleito o Rei da América naquele ano. Também jogou pelo Flamengo por quase duas temporadas e foi campeão da Libertadores pelo clube carioca.

Mais recentes

Imagem - Goleiro Bruno é demitido de clube depois de reclamar de 'pilantragem'

Goleiro Bruno é demitido de clube depois de reclamar de 'pilantragem'
Imagem - Vitória encaminha contratação de centroavante ex-Benfica

Vitória encaminha contratação de centroavante ex-Benfica
Imagem - 'Time inglês da Baixa dos Sapateiros': Bahia provoca Fábio Mota após vencer primeiro Ba-Vi do ano

'Time inglês da Baixa dos Sapateiros': Bahia provoca Fábio Mota após vencer primeiro Ba-Vi do ano

MAIS LIDAS

Imagem - Jovem de 19 anos é internado após introduzir desodorante no ânus
01

Jovem de 19 anos é internado após introduzir desodorante no ânus

Imagem - Enquete BBB 26: Leandro, Matheus ou Brígido, quem deve ser eliminado no Paredão?
02

Enquete BBB 26: Leandro, Matheus ou Brígido, quem deve ser eliminado no Paredão?

Imagem - Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval
03

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
04

Nubank emite comunicado após boatos de falência