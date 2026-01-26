Após derrota para o Bahia, Vitória envia proposta para retorno de Marinho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 15:08
Após a derrota no clássico Ba-Vi, o Vitória se movimentou para reforçar o ataque da equipe comandada por Jair Ventura e formalizou uma proposta para o atacante Marinho, que realizou uma contraproposta ao Leão. A proposta feita ao jogador é válida por uma temporada e com gatilhos de produtividade.
O jogador, inclusive, estava no Barradão e assistiu o confronto contra o Bahia das arquibancadas do estádio. O próprio jogador nunca escondeu o carinho pelo Vitória e, sempre que tem oportunidade, mantém contato com a torcida nas redes sociais e em visitas ao estádio.
No final de 2024, o atacante falou em entrevista que tem o sonho de encerrar a sua carreira no Leão da Barra. "O clube que eu pensei em terminar a carreira é o Vitória, clube que me projetou, que me deu oportunidade. Quero encerrar a carreira lá. Estou muito novo ainda", disse ao Central do Mercado, do ge.com.
Marinho desembarcou na Toca do Leão em 2016 e foi peça fundamental da equipe que permaneceu na primeira divisão. Foram 21 gols marcados na temporada, além de seis assistências concedidas pelo jogador. O bom desempenho no Campeonato Brasileiro rendeu uma venda para a China, onde ficou pouco tempo antes de voltar ao Brasil.
Antes de chegar ao Fortaleza, clube no qual atuou até 2025, Marinho defendeu o Grêmio e o Santos. Na equipe paulista, foi um dos protagonistas na campanha do Peixe à final da Libertadores de 2020 e foi eleito o Rei da América naquele ano. Também jogou pelo Flamengo por quase duas temporadas e foi campeão da Libertadores pelo clube carioca.