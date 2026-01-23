NOVO PAÍS

Ex-Vitória vive primeiros dias na Ásia após se destacar no Brasil

O meia saiu do Leão após pedir rescisão imediata do vínculo com a alegação de estar enfrentando problemas familiares

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 23:00

Gabriel Honório passou pelo Vitória em 2022 Crédito: Pietro Carpi/ECV

Um dos destaques da reta final da campanha de acesso à Série B do Brasileiro em 2022, Gabriel Honório está vivendo seus primeiros dias na Coréia do Sul após se destacar com a camisa do Botafogo-PB no ano passado. O meia-atacante volta para o país em que defendeu dois clubes em 2023.

Com a camisa do Belo, foram dois gols e três assistências em 19 partidas realizadas em 2025. Ao chegar no Busan IPark, seu novo clube, o jogador projetou sucesso na temporada. "Estou feliz por poder jogar no palco da K-League novamente em um bom time chamado Busan. Vou trabalhar duro para ajudar Busan a avançar nesta temporada”, disse.

Relembre a passagem de Gabriel Honório pelo Vitória 1 de 5

Revelado pelo Rio Branco, de Paranaguá, Gabriel Honório chegou à Toca do Leão no final de junho de 2022. A estreia foi pela equipe sub-23 - marcou um gol contra o Paraná e depois começou a ser utilizado no elenco principal. No entanto, ele só ganhou sequência mesmo nas quatro últimas rodadas da Série C, quando desbancou Luidy e foi titular.