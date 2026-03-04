LEMBRA DELE?

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Atleta de 36 anos é titular do Tondela

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de março de 2026 às 22:00

Bebeto em ação pelo Tondela Crédito: Divulgação

Revelado pelo Bahia, o lateral-direito Bebeto atravessa momento decisivo na reta final do Campeonato Português. Aos 36 anos, o jogador Tondela marcou nas duas últimas rodadas e foi fundamental para a equipe somar pontos importantes na luta contra o rebaixamento.

O primeiro gol saiu na vitória por 2x0 sobre o Estrela da Amadora, fora de casa, pela 23ª rodada. De pênalti, o brasileiro abriu o placar e deu tranquilidade ao time. Já no compromisso seguinte, voltou a balançar as redes, novamente da marca da cal, no empate em 2x2 diante do Santa Clara.

Com os dois gols, o Tondela conquistou quatro pontos e chegou aos 19, mesma pontuação do Santa Clara. Levando vantagem no confronto direto, a equipe assumiu a 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento.

Natural de Lagarto, em Sergipe, Bebeto estreou profissionalmente pelo Bahia em 2009. No entanto, teve passagem curta pelo clube baiano, com 21 partidas disputadas e dois gols marcados antes de deixar o Tricolor em 2011.

Na sequência da carreira, passou por Bahia de Feira — onde conquistou o Campeonato Baiano de 2011 — além de Paulista, Rio Verde-GO, Caxias-RS e Moto Club. A mudança para o futebol português ocorreu em 2017, quando acertou com o CS Marítimo. Pelo clube da Ilha da Madeira, atuou entre 2017 e 2019, somando 85 jogos, dois gols e três assistências.