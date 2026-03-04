LEMBRA DELE?

Atacante que não deixou saudade no Bahia muda de clube após ano de destaque

Centroavante de 31 anos trocou de clube na China

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 15:42

Gustagol em ação pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira/ECB

O centroavante Gustagol, que teve passagem pouco memorável pelo Bahia, está de clubenovo no futebol chinês. Após duas temporadas de destaque pelo Shanghai Port FC, o atacante acertou transferência para o Henan FC, equipe que defenderá a partir de 2026.

Aos 31 anos, o jogador viveu bom momento recente na Ásia. Pelo Shanghai Port, marcou 31 gols e distribuiu oito assistências em 58 partidas, números que consolidaram sua retomada após anos de instabilidade na carreira.

Natural de Registro, no interior de São Paulo, Gustagol foi revelado pelo Criciúma. Depois de empréstimos a clubes de menor expressão e uma passagem pelo futebol português, ganhou projeção nacional em 2016, quando balançou as redes 18 vezes em 32 jogos pelo Tigre.

O desempenho chamou a atenção do Corinthians, que o contratou ainda naquele ano. No entanto, o atacante não conseguiu se firmar e acabou emprestado ao Bahia em 2017. Pelo Tricolor, disputou 24 partidas e marcou seis gols, mas também não se consolidou. O contrato foi rescindido em comum acordo.