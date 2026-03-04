Atacante que não deixou saudade no Bahia muda de clube após ano de destaque

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 4 de março de 2026 às 15:42
O centroavante Gustagol, que teve passagem pouco memorável pelo Bahia, está de clubenovo no futebol chinês. Após duas temporadas de destaque pelo Shanghai Port FC, o atacante acertou transferência para o Henan FC, equipe que defenderá a partir de 2026.
Aos 31 anos, o jogador viveu bom momento recente na Ásia. Pelo Shanghai Port, marcou 31 gols e distribuiu oito assistências em 58 partidas, números que consolidaram sua retomada após anos de instabilidade na carreira.
Veja a trajetória de Gutagol
Natural de Registro, no interior de São Paulo, Gustagol foi revelado pelo Criciúma. Depois de empréstimos a clubes de menor expressão e uma passagem pelo futebol português, ganhou projeção nacional em 2016, quando balançou as redes 18 vezes em 32 jogos pelo Tigre.
O desempenho chamou a atenção do Corinthians, que o contratou ainda naquele ano. No entanto, o atacante não conseguiu se firmar e acabou emprestado ao Bahia em 2017. Pelo Tricolor, disputou 24 partidas e marcou seis gols, mas também não se consolidou. O contrato foi rescindido em comum acordo.
Após deixar Salvador, ainda buscou espaço no Goiás antes de viver o melhor momento da carreira em 2018, quando anotou 30 gols pelo Fortaleza. Em 2019, teve sequência no Corinthians, mas no ano seguinte, após breve empréstimo ao Internacional, foi negociado em definitivo com o Jeonbuk, da Coreia do Sul, onde atuou até 2023.