Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atacante que não deixou saudade no Bahia muda de clube após ano de destaque

Centroavante de 31 anos trocou de clube na China

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 15:42

Gustagol em ação pelo Bahia
Gustagol em ação pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira/ECB

O centroavante Gustagol, que teve passagem pouco memorável pelo Bahia, está de clubenovo no futebol chinês. Após duas temporadas de destaque pelo Shanghai Port FC, o atacante acertou transferência para o Henan FC, equipe que defenderá a partir de 2026.

Aos 31 anos, o jogador viveu bom momento recente na Ásia. Pelo Shanghai Port, marcou 31 gols e distribuiu oito assistências em 58 partidas, números que consolidaram sua retomada após anos de instabilidade na carreira.

Veja a trajetória de Gutagol

Gustagol pelo Bahia por Felipe Oliveira/ECB
Gustagol pelo Fortaleza por Divulgação
Gustagol pelo Bahia por Felipe Oliveira/ECB
Gustagol pelo Corinthians por Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Gustagol pelo Inter por Ricardo Duarte/Internacional
1 de 5
Gustagol pelo Bahia por Felipe Oliveira/ECB

Natural de Registro, no interior de São Paulo, Gustagol foi revelado pelo Criciúma. Depois de empréstimos a clubes de menor expressão e uma passagem pelo futebol português, ganhou projeção nacional em 2016, quando balançou as redes 18 vezes em 32 jogos pelo Tigre.

O desempenho chamou a atenção do Corinthians, que o contratou ainda naquele ano. No entanto, o atacante não conseguiu se firmar e acabou emprestado ao Bahia em 2017. Pelo Tricolor, disputou 24 partidas e marcou seis gols, mas também não se consolidou. O contrato foi rescindido em comum acordo.

LEIA MAIS 

Polícia Militar responde sobre fim da torcida única no Ba-Vi; entenda o posicionamento

Ex-Bahia sai do Brasil e vira destaque em clube de Daniel Alves; entenda

Bahia confirma retorno de zagueiro e ganha reforço em meio à crise de lesões

Torcida única será mantida em Ba-Vi da final do Campeonato Baiano

Preocupa? Bahia tem desfalque de jogador titular em treino antes de Ba-Vi

Após deixar Salvador, ainda buscou espaço no Goiás antes de viver o melhor momento da carreira em 2018, quando anotou 30 gols pelo Fortaleza. Em 2019, teve sequência no Corinthians, mas no ano seguinte, após breve empréstimo ao Internacional, foi negociado em definitivo com o Jeonbuk, da Coreia do Sul, onde atuou até 2023.

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Barradão é escolhido para lançamento oficial de camisa exclusiva da CBF

Barradão é escolhido para lançamento oficial de camisa exclusiva da CBF
Imagem - Meia formado pelo Vitória lidera time para vaga na Série D: ‘Merecido demais’

Meia formado pelo Vitória lidera time para vaga na Série D: ‘Merecido demais’
Imagem - Polícia Militar responde sobre fim da torcida única no Ba-Vi; entenda o posicionamento

Polícia Militar responde sobre fim da torcida única no Ba-Vi; entenda o posicionamento

MAIS LIDAS

Imagem - Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia
01

Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
02

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado
03

A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado

Imagem - Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão
04

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão