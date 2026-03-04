Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia Militar responde sobre fim da torcida única no Ba-Vi; entenda o posicionamento

Bahia e Vitória se reencontram na Arena Fonte Nova neste sábado (7)

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 15:11

Último Ba-Vi terminou com o Bahia vencendo o Vitória por 2x1
Bahia e Vitória se reencontram na Arena Fonte Nova neste sábado (7) Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) reforçou a sua posição contrária à volta da torcida visitante aos estádios em clássicos entre Bahia e Vitória. De acordo com a corporação, a decisão precisa ser baseada em critérios técnicos e, além disso, estar dentro de um planejamento que englobe todas as partes envolvidas no processo, como Ministério Público, Tribunal de Justiça, Federações, Clubes, órgãos de segurança e outros.

"A Polícia Militar da Bahia (PMBA) informa que recebeu, com respeito institucional, as declarações veiculadas na imprensa referente à retomada da torcida mista no clássico entre Bahia e Vitória. Ressalta-se, no entanto, que a decisão sobre o modelo de público em eventos dessa natureza não compete exclusivamente à Corporação, mas deve ser resultado de deliberação conjunta entre todos os órgãos envolvidos na segurança e organização das partidas", diz em nota.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21

Nonato marcou 10 gols  por Divulgação
Índio marcou 8 gols  por Marcio Costa e Silva/ Arquivo Correio
Neto Baiano marcou 7 gols  por Felipe Oliveira
Dinei marcou 6 gols  por Felipe Oliveira
 Ramon Menezes marcou 5 gols por Márcio Costa/Arquivo CORREIO
Nádson marcou 5 gols  por Arquivo CORREIO
Fahel marcou 4 gols  por Felipe Oliveira
Maxi Biancucchi marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Robson marcou 4 gols  por Haroldo Abrantes/Arquivo Correio
Fernando marcou 4 gols  por Andréa Farias/Arquivo CORREIO
André Neles marcou 4 gols (Vitória) por Divulgação/Palmeiras
Rogério marcou 3 gols em Ba-Vis neste século por Divulgação
Everton Ribeiro marcou 3 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Fernandão marcou 3 gols  por Felipe Oliveira
Marcone marcou 3 gols  por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Reinaldo Alagoano marcou 3 gols  por Reprodução/Redes sociais
Souza marcou 3 gols  por Divulgação/Bahia
Leandro Domingues marcou 3 gols por Reprodução/Redes Sociais
Escudero marcou 3 gols  por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Gilmar marcou 3 gols (Vitória) por Reprodução/Redes sociais
Osvaldo marcou 3 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo marcou 2 gols por VICTOR FERREIRA / ECV
Mateus Gonçalves marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Ceará marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Vitória
Marcelo Heleno marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Diego Renan marcou 2 gols  por Francisco Galvão/EC Vitória
Wallace Reis marcou 2 gols por Pietro Carpi/EC Vitória
Vander marcou 2 gols por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Rhayner marcou 2 gols por Felipe Oliveira / Divulgação
Michel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel Paulista marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Juan marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Elkeson marcou 2 gols  por Robson Mendes/ Arquivo Correio
Geovanni marcou 2 gols por Divulgação/EC Vitória
Allan Dellon marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
José Ramalho marcou 2 gols (Vitória) por Divulgação/Atlético -GO
Váldson marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Víctor Aristizábal marcou 2 gols por Reprodução/Redes sociais
Thaciano marcou 2 gols  por Paula Fróes/CORREIO
Gilberto marcou 2 gols  por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vina marcou 2 gols  por Divulgação/EC Bahia
Erick Pulga marcou 2 gols  por Letícia Martins/EC Bahia
Kayky marcou 2 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Edigar Junio marcou 2 gols  por Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO
Kieza marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Juninho Capixaba marcou 2 gols  por Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia
Moré marcou 2 gols por Divulgação
Danilo Rios marcou 2 gols (Bahia) por Reprodução/Redes sociais
Rafael Bastos marcou 2 gols por Reprodução
Elias marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Ávine marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Tiago Pagnussat marcou 2 gols por Felipe Oliviera
Renato Kayzer marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 55
Nonato marcou 10 gols  por Divulgação

"A adoção da torcida única foi fruto de um acordo construído entre as instituições responsáveis, com base em critérios técnicos e na proteção da integridade dos torcedores, profissionais de imprensa, trabalhadores e demais envolvidos. A Polícia Militar permanece tecnicamente preparada para garantir a segurança dos eventos esportivos, independentemente do formato adotado, como tem demonstrado ao longo dos anos", complementa.

"No entanto, a mudança do modelo vigente exige nova pactuação entre as partes - Ministério Público, Tribunal de Justiça, Federações, Clubes, órgãos de segurança, entre outros - com responsabilidade, planejamento e amparo em avaliações técnicas atualizadas. A PMBA segue à disposição para contribuir com os debates e análises necessárias, sempre priorizando a segurança coletiva e o bom andamento dos eventos esportivos na Bahia", finaliza.

Decisão tomada

A decisão de manter a recomendação de torcida única no confronto entre Bahia e Vitória já tinha sido tomada pelo Ministério Público da Bahia, que recusou o pedido do clube rubro-negro de voltar a ter torcida visitante.

"O Ministério Público do Estado da Bahia, por meio da 3ª Promotoria de Justiça do Consumidor, em resposta ao documento enviado pelo Esporte Clube Vitória, através da Federação Bahiana de Futebol, comunicou hoje, dia 3, que deve ser mantida a política de torcida única na final do Campeonato Baiano de 2026", diz em nota.

"A Instituição ressalta que a análise sobre essa alteração deve ser pautada por critérios técnicos, priorizando a integridade física dos torcedores, trabalhadores e demais envolvidos. A política de torcida única constitui medida preventiva construída a partir do histórico de episódios de violência e fundamentada no princípio da precaução e da proteção da segurança coletiva", complementa o órgão.

Jogadores de Bahia e Vitória que podem disputar o clássico Ba-Vi pela primeira vez

Román Gómez deve ser titular e estrear no clássico baiano por Divulgação
Dell é uma das grandes joias da base tricolor e deve disputar seu primeiro Ba-Vi pelo time profissional por Rafael Rodrigues/EC Bahia
O jovem zagueiro Fredi Lippert deve ser opção no banco e pode fazer sua estreia em Ba-Vis por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luiz Gustavo deve ser relacionado e pode fazer sua estreia com a camisa tricolor logo em um Ba-Vi por Letícia Martins/EC Bahia
Zé Guilherme é outro jovem do Esquadrão que pode disputar seu primeiro clássico por Letícia Martins/EC Bahia
Pedrinho deve ser opção no banco para o meio de campo do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
David Martins é outro garoto da base do Esquadrão que pode disputar seu primeiro clássico profissional por Letícia Martins/EC Bahia
João Paulo pode estrear no clássico se Ronaldo precisar ser substituído por Divulgação/EC Bahia
Matheus Silva deve seguir como titular do Leão e disputar seu primeiro Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Riccieli deve ser titular na zaga rubro-negra e disputar seu primeiro Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Edenilson deve ser opção no banco e pode disputar seu primeiro Ba-Vi pelo profissional do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Goleiro gabriel deve disputar seu primeiro clássico pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Caíque Gonçalves foi contratado pelo Vitória nesta temporada e deve estrear em Ba-Vis por Victor Ferreira/EC Vitória
Kike Saverio será opção no banco do Vitória e pode estrear em Ba-Vis por Victor Ferreira/EC Vitória
Nathan Mendes pode estrear com a camisa do Vitória logo em um clássico por Divulgação/EC Vitória
Se for relacionado, Emmanuel Martínez também pode estrear logo em um Ba-Vi por Divulgação/Vitória
Felipe Cardoso pode estrear se for relacionados e entrar ao longo da partida por Victor Ferreira/EC Vitória
Yuri Sena pode estrear no clássico como profissional se Gabril precisar ser substituído por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 18
Román Gómez deve ser titular e estrear no clássico baiano por Divulgação

A atual recomendação do Ministério Público já perdura desde 2018 entre os rivais baianos. Apesar do debate em torno do tema já ser recorrente a cada temporada, uma nova discussão se iniciou após a classificação do Vitória para a decisão do estadual. Dentro do gramado do Barradão, o presidente Fábio Mota declarou que iria protocolar um pedido na Federação Bahiana de Futebol (FBF) pelo fim da torcida única nos clássicos Ba-Vi.

O argumento do dirigente foi baseado na impossibilidade do torcedor rubro-negro acompanhar a final, visto que o campeão do torneio será conhecido em jogo único, com mando do Bahia – detentor da melhor campanha da competição. A mudança, inclusive, aconteceu pela diminuição de datas para os estaduais pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no novo calendário do futebol brasileiro.

“Esse ano o campeonato mudou. Nós vamos ter apenas um Ba-Vi na final. Por ser Ba-Vi, não é justo ter uma única torcida assistindo ao Ba-Vi. Ano passado tivemos duas torcidas assistindo ao Ba-Vi. Amanhã vamos solicitar, mandar o ofício ao Ministério Público, ao Governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública, comando da PM solicitando que, esse Ba-Vi, por ser único, que é um fato novo, que seja com torcida mista. Nós vimos um show que a polícia deu no carnaval. A gente tem certeza que vão prover para o Ba-Vi”, disse em entrevista à TVE.

A decisão tomada pela FBF é de acatar as orientações dos órgãos de segurança pública, especialmente a Polícia Militar e o Ministério Público.

Casos de violência e o início da torcida única

O estopim da escalada de violência ocorreu em 9 de abril de 2017, quando uma briga generalizada antes de jogo na Arena Fonte Nova terminou com 45 pessoas apreendidas e, horas depois, deixou um homem morto e outro baleado no Dique do Tororó. Diante dos episódios, a CBF, após recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), determinou que os clássicos fossem disputados com torcida única por seis partidas, período de quase um ano.

Em 2 de fevereiro de 2018, o Ministério Público avaliou como positivos os resultados da medida em termos de segurança e autorizou o retorno das duas torcidas aos Ba-Vis. Poucas semanas depois, porém, o primeiro clássico do ano, em 18 de fevereiro, lembrado como “Ba-Vi da paz”.

A partida ficou marcada por uma briga generalizada entre jogadores dentro do Barradão e por confrontos entre torcedores na região da Baixa dos Sapateiros, o que levou a uma nova recomendação de torcida única — mantida até hoje, depois de 31 Ba-Vis.

LEIA MAIS

Torcida única será mantida em Ba-Vi da final do Campeonato Baiano

Vitória conhece seus adversários na Copa do Nordeste; veja grupos

Entenda por que não existe mais torcida mista nos clássicos entre Bahia e Vitória

Veja os clubes baianos classificados para Copa do Brasil, Série D e Copa do Nordeste de 2027

Torcida visitante de volta ao Ba-Vi? Entenda o posicionamento de todos os envolvidos

Mandante do confronto do próximo final de semana, o Bahia segue monitorando o tema e conversando com as autoridades. O Tricolor mantém o seu posicionamento contrário ao fim da medida, tendo em vista o entendimento de que não houve mudanças comportamentais que possibilitem o retorno das duas torcidas ao clássico.

O artigo 56 do Campeonato Baiano explica que os clubes visitantes tem o direito de adquirir a quantidade de ingressos correspondente a no máximo 10% da capacidade do estádio. No entanto, a regra não se aplica aos clássicos Ba-Vi enquanto estiver vigente a deliberação do Ministério Público da Bahia.

Mais recentes

Imagem - Atacante que não deixou saudade no Bahia muda de clube após ano de destaque

Atacante que não deixou saudade no Bahia muda de clube após ano de destaque
Imagem - Barradão é escolhido para lançamento oficial de camisa exclusiva da CBF

Barradão é escolhido para lançamento oficial de camisa exclusiva da CBF
Imagem - Meia formado pelo Vitória lidera time para vaga na Série D: ‘Merecido demais’

Meia formado pelo Vitória lidera time para vaga na Série D: ‘Merecido demais’

MAIS LIDAS

Imagem - Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia
01

Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
02

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado
03

A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado

Imagem - Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão
04

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão