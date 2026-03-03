Acesse sua conta
Torcida única será mantida em Ba-Vi da final do Campeonato Baiano

Ministério Público da Bahia manteve a recomendação à favor da presença de torcida única

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 20:12

Arena Fonte Nova
Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação/EC Bahia

Somente a torcida do Bahia poderá assistir ao clássico Ba-Vi no próximo sábado (7), na Arena Fonte Nova, pela final do Campeonato Baiano. A decisão de manter a recomendação de torcida única no confronto entre Bahia e Vitória foi tomada pelo Ministério Público da Bahia, que recusou o pedido do clube rubro-negro de voltar a ter torcida visitante.

"O Ministério Público do Estado da Bahia, por meio da 3ª Promotoria de Justiça do Consumidor, em resposta ao documento enviado pelo Esporte Clube Vitória, através da Federação Bahiana de Futebol, comunicou hoje, dia 3, que deve ser mantida a política de torcida única na final do Campeonato Baiano de 2026", diz em nota.

“Esse ano o campeonato mudou. Nós vamos ter apenas um Ba-Vi na final. Por ser Ba-Vi, não é justo ter uma única torcida assistindo ao Ba-Vi. Ano passado tivemos duas torcidas assistindo ao Ba-Vi. Amanhã vamos solicitar, mandar o ofício ao Ministério Público, ao Governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública, comando da PM solicitando que, esse Ba-Vi, por ser único, que é um fato novo, que seja com torcida mista. Nós vimos um show que a polícia deu no carnaval. A gente tem certeza que vão prover para o Ba-Vi”, disse em entrevista à TVE.

A decisão tomada pela FBF é de acatar as orientações dos órgãos de segurança pública, especialmente a Polícia Militar e o Ministério Público.

Casos de violência e o início da torcida única

O estopim da escalada de violência ocorreu em 9 de abril de 2017, quando uma briga generalizada antes de jogo na Arena Fonte Nova terminou com 45 pessoas apreendidas e, horas depois, deixou um homem morto e outro baleado no Dique do Tororó. Diante dos episódios, a CBF, após recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), determinou que os clássicos fossem disputados com torcida única por seis partidas, período de quase um ano.

