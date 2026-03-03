JÁ VAI TARDE?

Vitória confirma empréstimo de zagueiro contestado pela torcida

Defensor vai defender o Sport

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 20:37

Zé Marcos defenderá o Sport em 2026 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória confirmou na noite desta terça-feira (3) o empréstimo do zagueiro Zé Marcos ao Sport. O defensor de 28 anos firmou contrato com o clube pernambucano até o fim da temporada. Zé Marcos não vinha sendo aproveitado pela comissão técnica e ficou fora das últimas três partidas por opção do treinador

O acordo prevê que o Vitória arque com parte dos salários do atleta como forma de compensação pela multa relacionada à utilização do goleiro Thiago Couto, que pertencia ao Sport e estava emprestado ao time baiano, em partida pela Série A no ano passado. O valor envolvido gira em torno de R$ 1 milhão.

Relembre a passagem de Zé Marcos pelo Vitória 1 de 6

Além do zagueiro, o lateral Claudinho também esteve perto de ir para o Leão da Ilha para quitar a divida pelo goleiro. A tratativa, no entanto, não avançou devido às condições físicas do jogador, que vem sofrendo com lesões e não joga desde outubro.