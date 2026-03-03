Vitória confirma empréstimo de zagueiro contestado pela torcida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 3 de março de 2026 às 20:37
O Vitória confirmou na noite desta terça-feira (3) o empréstimo do zagueiro Zé Marcos ao Sport. O defensor de 28 anos firmou contrato com o clube pernambucano até o fim da temporada. Zé Marcos não vinha sendo aproveitado pela comissão técnica e ficou fora das últimas três partidas por opção do treinador
O acordo prevê que o Vitória arque com parte dos salários do atleta como forma de compensação pela multa relacionada à utilização do goleiro Thiago Couto, que pertencia ao Sport e estava emprestado ao time baiano, em partida pela Série A no ano passado. O valor envolvido gira em torno de R$ 1 milhão.
Relembre a passagem de Zé Marcos pelo Vitória
Além do zagueiro, o lateral Claudinho também esteve perto de ir para o Leão da Ilha para quitar a divida pelo goleiro. A tratativa, no entanto, não avançou devido às condições físicas do jogador, que vem sofrendo com lesões e não joga desde outubro.
Contratado no início de 2025 após o fim de vínculo com o Juventude, o zagueiro teve participação frequente na última temporada, embora com atuações irregulares. Em 2026, disputou três jogos e passou a ser alvo de críticas da torcida. No total, soma 44 partidas pelo Vitória, com um gol e duas assistências. O contrato com o clube baiano é válido até o fim de 2027.